Umrüstung zur E-Mobilität steht in Landesbehörden erst am Anfang

Noch dominieren die Verbrenner

Wiesbaden 04.09.2023 - 08:48 Uhr

Ein elektrischer Streifenwagen steht vor dem Polizeipräsidium Südosthessen.

Dienstwagen, Streifenfahrzeuge, Pedelecs oder E-Scooter: Behörden und Verwaltungen des Landes Hessen haben begonnen, ihre Fuhrparks mit Tausenden Fahrzeugen auf Elektro umzustellen und die nötige Infrastruktur aufzubauen. Noch stecken die Behörden aber in den Anfängen, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab. Gut steht prozentual die Landesregierung mit ihren zwölf Dienstwagen für den Regierungschef, die Ministerinnen und Minister da. Das ist allerdings auch der kleinste Fahrzeugbestand. Der dickste Brocken: die Polizei.

«Im Dezember 2020 hat das Kabinett beschlossen, bis 2030 alle Dienststellen des Landes im Rahmen der CO2-neutralen Landesverwaltung mit Ladeinfrastruktur für E-Fahrzeuge auszustatten», teilte die Staatskanzlei mit. Seit dem dritten Quartal 2018 seien an den Dienststellen des Landes 583 Ladepunkte in Betrieb genommen worden. «Der Aufbau der Ladeinfrastruktur orientiert sich dabei bedarfsgerecht an dem zur Umrüstung auf Elektrofahrzeuge geeigneten Fahrzeugpool an Dienstfahrzeugen.»

Derzeit werden der Staatskanzlei zufolge jedes Jahr 150 Ladepunkte installiert werden. Ab kommenden Jahr solle dies dann auf bis zu 300 Ladepunkte erhöht werden. Bis 2030 solle bei der Beschaffung eine Mindestquote von 50 Prozent an sauberen leichten Nutzfahrzeugen erreicht werden. «Ab 2030 soll eine Quote von 100 Prozent erreicht werden, vorausgesetzt, die Fahrzeuge eignen sich für den vorgesehenen Einsatzzweck.»

E-Projekt vor fünf Jahren gestartet

Bei der riesigen Polizeibehörde ist nach den Worten von Innenminister Peter Beuth (CDU) vor fünf Jahren das E-Projekt gestartet worden. «Ende dieses Jahres werden bereits mehr als 140 E-Autos im Einsatz bei der hessischen Polizei sein», sagte Beuth. Der Fuhrpark insgesamt: rund 4000 Fahrzeuge. «An diese werden im polizeilichen Dienstalltag hohe Anforderungen gestellt, denn die unterschiedlichen Anwendungsszenarien der Polizei setzen die Fahrzeuge wiederkehrend extremen Bedingungen und besonderen Anforderungen aus», heißt es beim Ministerium.

Derzeit habe die Polizei 91 Elektrofahrzeuge, 58 hybride und 33 rein elektrische. «Des Weiteren sind neben einem Wasserstofffahrzeug auch über 200 Elektrokleinstfahrzeuge wie Pedelecs und Elektroscooter im Einsatz für die hessische Polizei», teilte das Ministerium mit. Derzeit stünden 160 Ladepunkte zur Verfügung, weitere 100 seien bereits in der Planung. Die Umrüstung auf eine E-Flotte stößt derzeit aber auch noch an ihre Grenzen. «Ein vollständiger Umstieg auf Elektromobilität ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt aus technischer sowie polizeitaktischer Sicht absehbar aber noch nicht möglich, da derzeit noch nicht alle Anforderungen, insbesondere Zuladung, Reichweite und Höchstgeschwindigkeit, abgedeckt werden können.»

Auch andere Landesbehörden rüsten um. Beim Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen (LBIH) sind derzeit 300 Fahrzeuge angemeldet. «48 dieser 300 Fahrzeuge sind reine E-Fahrzeuge, 13 sind Hybridfahrzeuge. Hinzu kommen Dienst-Pedelecs», heißt es bei dem Betrieb. Bis 2030 soll der komplette Fuhrpark umgestellt werden. «Voraussetzung für die geplante Umstellung ist, dass für alle Einsatzzwecke von Landesfahrzeugen entsprechende Optionen mit klimafreundlichen Antrieben zu vertretbaren Konditionen erhältlich sind.»

Beim Landesbetrieb Landwirtschaft sind von 120 Autos derzeit acht Fahrzeuge elektrisch. Hessenforst hat nach eigenen Angaben 604 Autos und Nutzfahrzeuge, von denen eines hybrid und 40 rein elektrisch betrieben werden. Bei des Staatlichen Schlössern und Gärten fährt eines von 52 Fahrzeugen elektrisch.

Prozentual gut bei der Umrüstung sind die Dienstfahrzeuge der Landesregierung. Zwei Drittel der zwölf Dienstwagen sind hybrid oder rein elektrisch. Mit Verbrennern fahren Regierungschef Boris Rhein, der Chef der Staatskanzlei Axel Wintermeyer, Europaministerin Lucia Puttrich und Digitalministerin Kristina Sinemus (alle CDU). Die Ministerinnen und Minister von den Grünen Tarek Al-Wazir, Angela Dorn, Kai Klose und Priska Hinz haben rein elektrische Dienstwagen. Alle anderen Ressortchefs sind hybrid unterwegs.

dpa/lesa