Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Ufo fordert 15 Prozent mehr Geld für Lufthansa-Flugbegleiter

Mehr Geld für rund 18.000 Kabinenbeschäftigte

Frankfurt/Main 09.11.2023 - 13:39 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Eine Flugbegleiterin steht hinter einem Modell einer Lufthansamaschine. Die Flugbegleitergewerkschaft Ufo fordert 15 Prozent mehr Geld für die rund 18 000 Kabinenbeschäftigten der Lufthansa.

Die Flugbegleitergewerkschaft Ufo fordert 15 Prozent mehr Geld für die rund 18.000 Kabinenbeschäftigten der Lufthansa. Daneben will die Gewerkschaft in der anstehenden Tarifrunde eine Inflationsausgleichsprämie von 3000 Euro sowie die Erhöhung von Funktionszulagen für Führungskräfte erreichen. Ufo-Tarifvorstand Joachim Vázquez Bürger verwies am Donnerstag unter anderem auf den Rekordumsatz des Konzerns im dritten Quartal und die erfolgreiche Rückkehr der Luftfahrt nach der Corona-Pandemie.

«Nun wird es Zeit, dass auch die Kabine, die einen wesentlichen Beitrag zu diesem Erfolg geleistet hat und die die Last einer katastrophalen Personalplanung trägt, finanziell beteiligt wird», sagte Bürger. Ufo zufolge haben die Kabinenbeschäftigten seit 2019 trotz einer Vergütungserhöhung im vergangenen Jahr angesichts der hohen Inflation in weit überwiegender Mehrheit Reallohnverluste verzeichnet.

Weitere Forderungen sind den Angaben zufolge eine Erhöhung eines Urlaubsgeldzuschlages und der sogenannten Fremdsprachenzulagen, die beide seit Jahrzehnten nicht angehoben worden seien, sowie ein Bildungszuschuss von 500 Euro für Ufo-Mitglieder. Der neue Vergütungstarifvertrag soll eine Laufzeit von 18 Monaten haben.

Der aktuelle Vertrag läuft am 31. Dezember aus, dann endet auch die Friedenspflicht. Die Verhandlungen sollen an diesem Freitag beginnen.