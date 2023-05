Trinkwasserbrunnen für Babenhausen?

Stadtparlament: Mögliches Projekt im Rahmen der Kernstadt-Belebung - Auf Antrag der Grünen wird die Machbarkeit geprüft

Babenhausen 30.05.2023

Besonders aber Passanten, Ausflügler, Schüler, Pendler et cetera kostenlosen Zugang zu frischem Wasser bieten. Zwei Standorte wurden bereits ausgedeutet: Das ist der historische Babenhäuser Marktplatz und der belebte Bahnhofsbereich mit dem Busbahnhof auf dem Vorplatz.

Impulsgeber für den Brunnenantrag war eine junge Kommunalpolitikern, die um Zustimmung für ihren Antrag warb, Menschen kostenfrei mit dem essenziellen Nass zu versorgen. Meike Mathes bekräftigte, das Vorhaben solle im Rahmen des Innenstadtbelebungskonzepts 2023 umgesetzt werden. Dass ein Brunnen oder eine Trinkwasserzapfstelle wie von den Grünen gefordert bis zu 10.000 Euro verschlinge, die Zuleitung in dieser Rechnung noch fehle und auch der Unterhalt in den Kosten nicht drinsteckte, merkte Manfred Willand für die FDP an - stimmte dem Antrag jedoch zu.

Viele Argumente wurden vorgetragen: »Nachdem Hitze- und Dürreperioden nicht nur in den letzten Jahren sehr intensiv, sondern auch zukünftig auftreten werden, sind öffentliche Trinkwasserbrunnen eine sinnvolle Möglichkeit, Bürger, Touristen, Pendler und alle Personen, die in unserer schönen Altstadt und am Bahnhof unterwegs sind, mit kostenlosem kühlen Nass zu versorgen«, so Meike Mathes, zumal das Nachfüllen mitgebrachter Flaschen auch den Umweltschutzaspekt untermauert.

Wolfgang Heil hielt dagegen, witterte in den vielen angeführten Gründen pro Trinkwasserbrunnen eine »Allzweckwaffe«, um das Thema durchzusetzen, »das sind viele Behauptungen, aber ohne Substanz«. Die Freien Wähler votierten in der finalen Abstimmung dann auch gegen Trinkwasserbrunnen, zwei Abgeordnete enthielten sich, der Rest des Hauses stimmte dafür und brachte das Vorhaben auf den Weg.

Festgezurrt ist allerdings noch nichts, im nächsten Schritt soll der Magistrat mit dem Zweckverband Gruppenwasserwerk Dieburg (ZVG) Kontakt aufnehmen, aus dessen Leitungsnetz über 20 Kommunen versorgt werden, darunter Babenhausen.

Aus den 27 Tiefbrunnen des Wasserversorgers mit Sitz in Hergershausen fließen täglich im Schnitt 18.000 Kubikmeter Wasser, das rund 140.000 Menschen mit frischem Trinkwasser versorgt - ob das auch in zwei Babenhäuser Brünnlein gelingt, soll jetzt abgesprochen werden.

Die grüne Fraktionsvorsitzende Sabine Walz hatte bereits unverbindlich angefragt: »Das Wasserwerk signalisierte, einen Brunnen im Jahr zu bezuschussen.« Sie stellte eine Fördersumme von 2000 Euro durch das ZVG in den Raum. Geld könnte auch von anderer Stelle nach Babenhausen fließen, wie Meike Mathes mit Blick auf die entsprechenden Fördertöpfe zur Klimaschutzanpassungen bei der Bundesregierung und der EU erklärte. Sabine Walz packte noch ein Argument drauf: Im Zuge des Innenstadtbelebungskonzeptes würde der Babenhäuser Marktplatz ohnehin umgestaltet, da könne das Brunnenprojekt einfließen.

