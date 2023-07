Trägerwechsel für Babenhäuser Kitas: Was ändert sich?

»Terminal for Kids« löst ASB ab

Babenhausen 13.07.2023 - 11:12 Uhr < 1 Min.

Wie die Stadt Babenhausen in einer Pressemitteilung erklärt, betrifft der Trägerwechsel diejenigen Kitas, die bisher in Trägerschaft des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) waren. In der Kernstadt sind das die Kitas »Kunterbunt«, »Wichtelwald« und »Danziger Straße«. Außerdem die Kita »Wuselkiste« in Harreshausen, das »Regenbogenland« in Langstadt sowie die Kitas in Harpertshausen, Hergershausen und Sickenhofen.

Plätze und Personal bleiben

Wie es von der Stadt weiter heißt, sollen alle 585 Betreuungsplätze erhalten bleiben. Auch Personell soll sich, sofern die Mitarbeitenden ihre Arbeit unter der neuen Trägerschaft fortsetzen wollen, nichts ändern. »Die tägliche Betreuung wird in gewohnter Weise weitergeführt«, heißt es von städtischer Seite.

Über den neuen Träger heißt es in der Mitteilung: Terminal for Kids ist ein gemeinnütziger Träger von Kinderbetreuungseinrichtungen. Gründer und geschäftsführender Gesellschafter ist Udo Sicker. 50 Prozent der Gesellschaftsanteile sind in Besitz der Fraport AG. Das pädagogische Konzept des Unternehmens umfasse »eine Vielzahl von Ansätzen, darunter bilinguale Erziehung, tiergestützte Pädagogik und täglich frisch zubereitete Mahlzeiten aus Bioprodukten.«

