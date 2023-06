Touristenattraktion in Nordhessen - Mohnblüte in vollem Gange

Geo-Naturpark «Frau-Holle-Land»

Germerode 22.06.2023 - 15:22 Uhr < 1 Min.

Eine Besucherin fotografiert mit ihrem Smartphone ein blühendes Mohnfeld im Geo-Naturpark Frau-Holle-Land. Jedes Jahr im Juni und Juli

Im nordhessischen Werra-Meißner-Kreis lockt derzeit wieder ein pinkfarbenes Blütenmeer Tausende Wanderer an. Rund um das Dorf Germerode hat die Mohnblüte begonnen, eine Touristenattraktion in der Region und ein beliebtes Fotomotiv. «Die Blühsaison ist gerade in vollem Gange», sagte eine Sprecherin des Geo-Naturparks «Frau-Holle-Land».

Während die Saat in Germerode gut aufgegangen sei, hätten sich die Pflanzen am zweiten Standort in Grandenborn in diesem Jahr leider nicht zufriedenstellend entwickelt. «Dort werden vermutlich nur einzelne Pflanzen blühen.» Bei der verhältnismäßig späten Aussaat sei der Boden noch sehr nass gewesen. Dann habe es einige Nächte mit Bodenfrost gegeben. «Darauf folgte eine monatelange Phase der Trockenheit», erklärte die Sprecherin den mangelhaften Wuchserfolg. Dank intensiver Bewässerung sei es gelungen, zumindest ein Feld und eine Blumenwiese teilweise zu retten.

Mohnwanderwege bei Germerode

Und so können Spaziergänger auf den jeweils rund vier Kilometer langen Mohnwanderwegen in beiden Orten durch die Blütenpracht laufen und an Fotopunkten und Informationstafeln Halt machen. Auch geführte Mohnblütenwanderungen und Planwagenfahrten sind möglich.

Der Mohn hat in der Region Tradition: Die durch die Brüder Grimm bekannt gewordene Märchenfigur Frau Holle zieht einer Sage nach mit einem wilden Heer umher. Die Menschen stellten dem unheimlichen Zug Opfergaben bereit, um ihn milde zu stimmen. Darunter war auch die Lieblingsspeise der Frau Holle, der Mohn.

dpa/lhe