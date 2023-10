Vater erschlagen: Acht Jahre Haft

FRANKFURT 29.10.2023 - 18:25 Uhr < 1 Min.

Die Bayerische Zentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus bei der Generalstaatsanwaltschaft München hat nach dem Messerangriff in Regensburg die Ermittlungen wegen zwei Fällen von versuchtem Mord übernommen.

Die Verteidigung habe jedoch Revision beim Bundesgerichtshof eingelegt, teilte das Gericht mit.

Die Tat ereignete sich im April 2022 in der Wohnung der Familie in Frankfurt-Praunheim. Nach einer Auseinandersetzung schlug der angeklagte Deutsche mit solcher Wucht auf den Kopf seines 59-jährigen Vaters ein, dass dieser an seinen schweren Verletzungen starb. Da der Sohn zur Tatzeit mit drei Promille erheblich alkoholisiert war, ging das s Gericht von einer eingeschränkten Schuldfähigkeit aus. Der 28-Jährige hatte in dem Prozess ein Geständnis abgelegt und konnte sich an Einzelheiten nicht mehr erinnern. Die Staatsanwaltschaft hatte neun Jahre und drei Monate Haft gefordert.