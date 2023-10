Friedlich versammelt für den Frieden

Nahost-Konflikt: Demos in Frankfurt und Gießen

FRANKFURT/GIESSEN 29.10.2023 - 18:25 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Rund 300 Polizisten und Polizistinnen waren im Dresden im Einsatz.

Die Polizei leitete zwei Ermittlungsverfahren gegen Versammlungsteilnehmer wegen des Verdachts der Volksverhetzung und Gewaltdarstellung auf Plakaten ein. Die Spontandemonstration an der Hauptwache am Samstagabend mit einer geringen Zahl an Teilnehmern sei in Hessens größter Stadt friedlich verlaufen, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag in Frankfurt.

Rund 1000 Menschen haben am Samstag in Gießen an einer Kundgebung für »Frieden und Gerechtigkeit im Nahen Osten« teilgenommen. Auch dort hat es anschließend und in der Nacht laut Aussage der Polizei keine Vorkommnisse gegeben.