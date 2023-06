Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Rundkurs für Skater, Scooter- und BMX-Fahrer auf dem Festplatz in Horbach eröffnet

Testphase für Pumptrack-Anlage

Freigericht 13.06.2023 - 13:55 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Bei der offiziellen Eröffnung machten bereits mehrere Kinder und Jugendliche von ihrer neuen Pumptrack-Anlage Gebrauch.

Vor knapp zwei Jahren wurde im Haupt- und Finanzausschuss erstmals über die Anschaffung des welligen Rundkurses diskutiert, auf dem man - mit etwas Geschick - alleine durch koordinierte, »pumpende« Auf- und Abwärtsbewegungen des Körpers Geschwindigkeit aufbauen kann. Nun ist er endlich da. Nach einem Beschluss des Ausschusses für Soziales wird die Gemeinde die Pumptrack-Anlage zunächst für eine Dauer von zwei Monaten anmieten.

Noch vor der offiziellen Einweihung durch Bürgermeister Albrecht Eitz (SPD) am Montag hatten die ersten jungen Scooter- und BMX-Fahrer die mobile Strecke auf dem Festplatz entdeckt. »Am Wochenende war hier bereits reger Betrieb", berichtete Anna Brandt (SPD) am Rande der Eröffnung. Eitz bedankte sich »bei den Mitarbeitern des Bauhofs, die den Aufbau am Wochenende unterstützt haben".

»Wir werden jetzt schauen, wie die Strecke angenommen wird", erklärte Eitz. Nach der bis zum 10. August laufenden Testphase werde entschieden, »ob es eine Dauerlösung wird". Parallel werde die Verwaltung in Kürze eine Online-Befragung durchführen, »um Feedback und Verbesserungsvorschläge einzuholen". Im Herbst werde dann entschieden, ob der Pumptrack dauerhaft das Sport- und Freizeitangebot auf dem Festplatz erweitert.

Der Festplatz sei der »ideale Standort" für den insgesamt 37 Meter langen Rundkurs, findet Bauamtsmitarbeiter Jürgen Jordan. Neben einem Verkehrsübungsplatz gibt es dort bereits einen Spielplatz, einen Basketballkorb, einen kleinen Fußballplatz sowie Outdoor-Fitnessgeräte. Sollte sich die Gemeinde entschließen, die Anlage zu kaufen, würden sich die Kosten auf »etwa 30.000 Euro" belaufen, so Jordan. Eitz rief dazu auf, die Anlage rege zu testen und erinnerte daran, »an die Helmpflicht zu denken, auch wenn es draußen sehr heiß ist".

Per Bergmann