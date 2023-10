Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Südhessen: Zuchttauben wohl im Auftrag gestohlen

Drei Fälle binnen zwei Wochen

Michelstadt 12.10.2023 - 14:36 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Ein Mann hält eine Taube in der Hand.

Laut Polizei gingen die Diebe mehrere Volieren des Geflügelzuchtvereins im Rehbacher Tal am Ortsrand von Steinbach an. Die Tatzeit des aktuellen Falls liegt nach Angaben von Pressesprecher Bernd Hochstädter zwischen Dienstag, 17 Uhr, und Mittwoch, 16 Uhr. Nachdem sich Unbekannte Zutritt zum Gelände des Vereins verschafft hatten, begaben sie sich demnach zu den Käfigen der Tauben. Diese brachen die Kriminellen auf und entwendeten nach bisherigem Ermittlungsstand 28 Tauben verschiedener Rassen. Der Schaden beläuft sich nach erster Schätzung auf über 1000 Euro. Im Anschluss konnten sie unerkannt flüchten. Wie sie die Tauben abtransportierten, ist Gegenstand noch andauernder Ermittlungen.

Bis zu 10.000 Euro Wert

Laut Hochstädter geht die Polizei davon aus, dass die Tiere im Auftrag gestohlen wurden. »Auf dem chinesischen und osteuropäischen Markt werden teilweise 10.000 Euro für spezielle Zuchttauben bezahlt«, gibt er die Aussage eines betroffenen Züchters wieder. Bei dem Mann waren Anfang Oktober sogar 62 Rassetauben aus einem Taubenschlag im Höchster Ortsteil Mümling-Grumbach (Odenwald) gestohlen worden. Der Wert der sogenannten Goldgimpel-Schwarzflügel liegt insgesamt bei knapp 5000 Euro. Einen weiteren Fall gab es nach Angaben des Sprechers in Bischofsheim. »Der ideelle Wert ist sicher höher als der materielle «, kommentiert Neustädter. In den Tieren stecke teilweise 30-jährige Zuchtarbeit. bHinweise an die Polizei:?Tel. 06062 9530

Hinweise an die Polizei: Tel. 06062 9530