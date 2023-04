Streikende Lastwagenfahrer: Spedition lässt Ultimatum verstreichen

Neue Vorwürfe

Gräfenhausen/Berlin 21.04.2023 - 18:33 Uhr 2 Min.

Ein Ultimatum der auf der südhessischen Raststätte Gräfenhausen um ausstehenden Lohn streikenden osteuropäischen Lastwagenfahrer ist ohne neues Angebot verstrichen. «Es steht noch immer eine Summe von fast 100 000 Euro aus», sagte Anna Weirich vom Beratungsnetzwerk «Faire Mobilität» am Freitag. Die genaue Summe der ausstehenden Löhne und Tagesgelder steht mittlerweile in großen Buchstaben an der Plane eines der Lastwagen auf der Raststätte an der A5: Insgesamt 97 585 Euro fehlen demnach noch, auch wenn der polnische Speditionsunternehmer, für den die meist aus Georgien und Usbekistan stammenden Männer fahren, in Einzelverhandlungen einen Teil des Geldes überwiesen hat.

Die anfängliche Freude über diesen Erfolg ist jedoch getrübt. Auf ihren Lastern führen die Fahrer auch die jeweiligen Einzelsummen auf, die weiterhin ausstehen - 1733 Euro in einem Fall, fast 2500 Euro in einem anderen Fall. «Die Fahrer sind verzweifelt und frustriert», beschrieb Weirich die aktuelle Stimmung auf der Raststätte.

Einem Kunden des Speditionsunternehmens geht angesichts des seit gut einem Monat dauernden Streiks inzwischen offenbar die Geduld aus: Er habe angekündigt, einen Spediteur zu schicken, der seine Ware abholen soll, sagte Weirich.

Unterdessen gibt es nach Angaben der «Faire Mobilität»-Beraterin weitere Vorwürfe gegen den Speditionsunternehmer. In Belgien hätten die Behörden einen Lastwagen des Unternehmens konfisziert, hieß es. Ein junger usbekischer Fahrer, der auf einem anderen Parkplatz gleich auf der anderen Seite der Autobahn ebenfalls die Arbeit niedergelegt habe, habe sich bedroht gefühlt. «Er hat die Polizei gerufen, als plötzlich nachts ein Minibus mit der Aufschrift des Unternehmens und vier Männern da stand», sagte Weirich.

Die Beamten hätten ihn zu seinen Kollegen in Gräfenhausen-West gelotst, wo die Sicherheit leichter zu gewährleisten ist: Seit der Unternehmenschef zusammen mit einem paramilitärisch wirkenden Sicherheitsunternehmen am Karfreitag versucht hatte, die Lastwagen wieder zu übernehmen, fährt die Polizei dort regelmäßig Streife; gegen Firmenchef und Sicherheitsdienst laufen Ermittlungen.

Die Streikenden werden von den Beratern von «Faire Mobilität» sowie deutschen und niederländischen Gewerkschaftern unterstützt. Anwohner und andere Fahrer unterstützen die Männer mit Lebensmitteln. Der Fall hat mittlerweile weit über den Streik hinaus den Blick auf die Arbeitsbedingungen im internationalen Güterverkehr gelenkt.

So forderte die Gewerkschaft Verdi am Freitag verbesserte Regelungen für den Gütertransport auf der Straße wie etwa eine Durchgriffshaftung, eine Transparenzpflicht, die konsequente Einführung von elektronischen Frachtbriefen und die Ausweitung behördlicher Kontrollen, um Fahrerinnen und Fahrer vor Ausbeutung und unzumutbaren Lebensbedingungen zu schützen.

«Der Widerstand der Lkw-Fahrer in Gräfenhausen wirft auch ein Schlaglicht auf die Situation von Zehntausenden Fahrerinnen und Fahrern in der Europäischen Union», sagte die stellvertretende Vorsitzende Andrea Kocsis. Standards wie das Recht auf angemessene Bezahlung, Zugang zu sauberem Wasser, Sanitäranlagen und angemessenen Schlafplätzen würden permanent unterlaufen.

«Insbesondere bei Fahrerinnen und Fahrern aus Drittstaaten, deren Aufenthaltsrechte an ihre Arbeitsverträge gekoppelt sind, entstehen zusätzliche Abhängigkeiten von den Arbeitgebern. Hier findet Ausbeutung in besonderem Maße statt», sagte Kocsis.