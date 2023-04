Streik auf Autobahnraststätte der A5

Fernfahrer wollen ihren Lohn

Gräfenhausen 06.04.2023 - 15:50 Uhr 3 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Die streikende LKW-Fahrer stimmen mit Handzeichen über ihre Forderungen ab.

Die Mienen der Männer, die eng nebeneinander um einen Picknicktisch auf der Autobahnraststätte Gräfenhausen an der A5 stehen, sind finster. Sie sind weit weg von zu Hause, als Fahrer einer polnischen Speditionsfirma. Doch hinter dem Steuer der Wagen, in denen Waren quer durch Europa transportiert werden, sitzen Georgier, Usbeken, Menschen aus dem Kaukasus und Zentralasien. Selbst aus Nepal und von den Philippinen stammen Fahrer.

Streik dauert seit einigen Tagen an

Rund 50 Fernfahrer der polnischen Firma sind seit einigen Tagen auf der Raststätte in Streik getreten, um entgangenen Lohn einzufordern. Sie würden teilweise bereits seit Monaten auf ihr Geld warten, erzählen sie. Nun wollen sie ihre Forderung nach fairer Bezahlung und menschenwürdigen Arbeitsbedingungen durchsetzen.

Die Trucker sind nicht alleine: Gewerkschafter und Vereine aus der Umgebung haben Lebensmittel und Getränke gespendet, Verdi-Fahnen hängen als Zeichen der Solidarität an Lastwagenplanen. Berater des Netzwerks «Faire Mobilität» sind vor Ort und machen auch in sozialen Netzwerken auf den Protest der Fahrer aufmerksam.

In einem Lastwagen ist ein provisorischer Aufenthaltsraum mit Bierbänken und -tischen aufgestellt worden, an denen die streikenden Fahrer eine Kleinigkeit essen können, sich aber auch einfach nur mal zum Kartenspiel oder zu einer Unterhaltung zusammensetzen können.

Treffen am Picknicktisch

Der niederländische Gewerkschafter Edwin Atema von der Europäischen Transportarbeitergewerkschaft ist von den Fahrern als Mediator ausgewählt worden. Während des Treffens am Picknicktisch erläutert er den Streikenden das jüngste Schreiben des Arbeitgeberanwalts. «Da heißt es, dass einige Fahrer gegen ihren Willen hier stehen und bedroht werden», sagt er. Gemurmel kommt auf. «Wir sind freiwillig hier. Wer nicht streiken will, kann jederzeit gehen», sagt ein schlanker Mann mit Schirmmütze.

«Das sind keine normalen Arbeitsbedingungen, die wir haben», sagt einer der Streikenden und klagt, die Firma enthalte den Fahrern Dokumente vor. Nun schlage die Arbeitgeberseite 1000 Euro vor und die Rückgabe der Wagen. Danach würden eventuelle weitere Verhandlungen angeboten. Atema blickt in die Runde. «Wollt ihr darauf eingehen?» Kopfschütteln und abwehrende Rufe sind die Antwort, die Fahrer wollen weiterkämpfen.

Traurige Realität im Güterverkehr in Europa

«Was wir hier erleben, ist leider ein Stück weit traurige Realität im Güterverkehr in Europa», sagt der hessische Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), Michael Rudolph, der die Streikenden ebenfalls besucht. Die Rechtslage sei eigentlich klar: «Es gilt der Lohn des Landes, in dem gefahren wird.» Die Realität sei leider eine andere, so Rudolph. Es gebe viele Arbeitgeber, die Fahrer «für wesentlich weniger Geld durch Europa schicken, und die Menschen nicht nur unter prekärsten Verhältnissen arbeiten, sondern auch leben.» Statt maximal zwei Wochen am Stück unterwegs zu sein, seien sie tatsächlich oft über Wochen und Monate in Europa auf den Fernstraßen und schliefen dann auch nur in ihren Wagen. Hinzu komme: Laut ihren Verträgen seien die Fahrer wohl Scheinselbstständige.

Die geltenden Regeln müssten auch eingehalten und besser kontrolliert werden, so Rudolph. Der hessische DGB-Chef tritt noch für weitere Forderungen ein: «Wir wollen den Tarif des Landes, in dem entladen wird.» Und noch etwas betont er: «Wir brauchen klare Regel dafür, dass Verstöße gegen das Mindestlohngesetz in Deutschland auch gegen die Arbeitgeber in Polen vollstreckt und durchgesetzt werden können.»

«Die Fahrer wohnen alle in den Wagen, das ist verboten», sagt Atema. «Es waren schon Kontrolleure hier.» Doch es gebe nicht nur Verstöße gegen Ruhezeiten. «Der Fahrer dort bekommt von der Firma in der Woche 50 Euro fürs Essen», sagt Atema und zeigt auf einen schmächtigen Usbeken. «Das reicht natürlich hinten und vorne nicht.»

Arbeitgeber reagiert nicht

Der Arbeitgeber reagierte zunächst nicht auf die Bitte um eine Stellungnahme. Laut einem polnischen Transportportal sind die Lastwagenfahrer in Gräfenhausen nicht die einzigen, die in den Streik getreten sind. Auch in Italien seien Ende März etwa 30 Fahrer des Unternehmens in den Streik getreten. In einer polnischen Branchenzeitung heißt es, das Unternehmen habe mittlerweile mehr als 1000 Fahrer.

Situation der Arbeiter

Einer der streikenden Fahrer ist der Georgier Kakhaberi, ein untersetzter Mann mit einem von Falten zerfurchten Gesicht, dem man ein hartes Leben voll körperlicher Arbeit ansieht. Dennoch liegt ein warmes Funkeln in seinen braunen Augen, wenn er von seiner Frau, den Kindern und vier Enkelkindern erzählt, die er seit Monaten nicht gesehen hat. «Weihnachten war ich zuletzt zu Hause», sagt er und streicht mit dem Daumen über das Handy-Foto seiner Tochter und seiner Enkelin.

Seit eineinhalb Jahren arbeitet Kakhaberi als Lastwagenfahrer, viele Jahre hat er in der pharmazeutischen Industrie gearbeitet. «Aber ich will ein besseres Leben für meine Familie. Und wenn ich in Europa arbeite, dann kann ich besseres Geld verdienen.»

Doch dieser Traum sei erst einmal geplatzt. Nicht nur, dass er seit Februar kein Geld bekommen habe - er habe auch keine Versicherung, so der Fahrer. «Bis vor ein paar Monaten hatte ich eine Krankenversicherung, die aber nur für Polen galt. Und die ist jetzt auch abgelaufen.» Mehr noch: Nach einem Unfall würden die Fahrer zur Kasse gebeten.

«Eigentlich habe ich drei Jobs», sagt Kakhaberi, der Wimpel seiner georgischen Heimat in der Fahrerkabine seines Wagens angebracht hat. «Ich sitze nicht nur hinter dem Steuer, ich muss auch die Be- und Entladung machen und bin für die Sicherheit verantwortlich. Und doch warte ich trotz aller Arbeit seit Wochen auf meinen Lohn.»