Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Stillstand beim Thema Umgehungsstraße

Bauausschuss: Keine Mehrheit in Babenhausen für Machbarkeitsstudie als Voraussetzung für Fördergelder

Babenhausen 11.10.2023 - 13:41 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

In der jüngsten Sitzung des Bauausschusses gab es ein politisches Stimmungsbild, wohin die Reise gehen soll. Nachdem die Verwaltung im Auftrag der Stadtverordnetenversammlung beim Hessischen Verkehrsministerium und der Planungsbehörde Hessen Mobil vorstellig war, um das Vorgehen und die Finanzierung einer Süd-West-Umfahrung für Babenhausen auszuloten, gab sich die Politik nun erstaunlich zögerlich. Am Ende folgten nur SPD und Freie Wähler dem Vorschlag der Verwaltung, eine Machbarkeitsstudie einzuleiten. Setzt sich dieses Votum auch bei der Stadtverordnetenversammlung am 19. Oktober durch, würde wieder Stillstand herrschen im Thema Umgehungsstraße.

Worum geht's? Seit den 80er-Jahren werden Lösungen gesucht, wie das hohe Verkehrsaufkommen durch Babenhausen mit Hilfe einer Umfahrung angepackt werden kann. Doch auch die Diskussion vor zehn Jahren verlief im Sand. Ein Jahrzehnt später hat sich die Situation zugespitzt. 56.000 Kfz-Bewegungen durch die Kernstadt zählte das Planungsbüro Habermehl & Follmann, das 2021 die Ergebnisse seines Verkehrskonzeptes vorstellte. Die Ost-West-Anbindung (Darmstadt/Aschaffenburg) muss täglich fast 30.000 Fahrzeuge schlucken. Die Ingenieure hatten eine Kombination aus zwei Umgehungsstraßen vorgeschlagen: der Westumfahrung, die zwischen Sickenhofen und der Kernstadt von der B26 abzweigt und am nördlichen Stadtrand auf die L3116 mündet - und die kurze Südumfahrung von der B26 aus Richtung Darmstadt zur Schaafheimer Straße.

Im Juni 2022 wurde Bürgermeister Dominik Stadler beaufragt, Gespräche mit Hessen Mobil und dem Hessischen Verkehrsministerium aufzunehmen. »Wir sollten die Realisierung und Finanzierungsmöglichkeiten eruieren«, so Stadler jetzt im Ausschuss. Der Termin im Wirtschaftsministerium war ernüchternd: »90 Prozent der verfügbaren Landesmittel werden in die Straßensanierung gepumpt«, so Stadler. Weder aus Bundes- noch aus Landesmitteln wurde der Babenhäuser Delegation eine Finanzierungsperspektive eröffnet. Einzige Chance, Unterstützung von 60 bis 80 Prozent der förderfähigen Kosten zu generieren, liegt im sogenannten Mobilitätsfördergesetz. Voraussetzung ist eine Machbarkeitsstudie, die als Beurteilungsgrundlage dienen soll, ob Hessen Mobil die Trassen als förderungswürdig einstuft.

»Unser erstes Problem ist: Ist das Projekt baulich umsetzbar? Das Zweite: für wie viel? Und das Dritte: Ist es förderfähig?«, fasste es Stadler zusammen. Welches Kosten die Umgehungsstraßen verursachen würden, ist Stand jetzt offen. Besondere technische Herausforderungen bilden mehrere Fließgewässer, die Bahntrasse, die zweimal gekreuzt würde, sowie eine Bundes- und zwei Landesstraßen.

Das Planungsbüro Habermehl & Follmann ist bereit, die Studie zu erstellen - Kostenpunkt 88.500 Euro. Politische Rückendeckung gab es indes nur von der SPD und den Freien Wählern: »Wenn die Studie dazu dient, die technische Ausführbarkeit aufzuzeigen, wären wir einen Riesenschritt weiter und könnten seriös entschieden, was wir wollen«, meinte Wolfgang Heil (Freie Wähler). Die Grünen bleiben bei ihrer Position von vor zehn Jahren: »Wir haben ein Anti-West-Gen: Die Westumgehung schneidet Sickenhofen von der Kernstadt ab«, so Manfred Nodes. Die FDP lehnte aus Kostengründen ab. Die CDU sieht die Westtangente heikel. Ihr Antrag, ausschließlich die Südumgehung »kurz« per Machbarkeitsstudie (Kosten 27.000 Euro) zu untersuchen, fand ebenfalls keine Mehrheit.

Ursula Friedrich