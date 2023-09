Steigt die Kreisumlage im LaDaDi weiter?

Die Landrat-Gruber-Schule in Dieburg fungiert als Berufsschule für den ganzen Ostkreis. Investitionen in die Bildungsstätten werden den Landkreis und seine Eigenbetriebe in den nächsten Jahren finanziell stark fordern. Schul- und Kreisumlage, die die Kommunen und mit ihren Steuern die Bürger und Firmen zahlen müssen, könnten weiter steigen.