Starkes Interesse der Bürger an Wärmeplanung ihrer Städte

Viele Fragen

Hanau 13.07.2023 - 09:00 Uhr 1 Min.

Der Anteil der mit Fernwärme beheizten Wohnungen in Deutschland nimmt von Jahr zu Jahr zu.

Trotz Hochsommer und Hitze: Kaum ein Thema beschäftigt die Hessen derzeit so stark wie das Heizen. Auch in den Rathäusern zwischen Kassel und Darmstadt befassen sich die Fachleute intensiv mit der Problematik, denn die kommunale Wärmeplanung spielt eine zentrale Rolle im geplanten Heizungsgesetz der Bundesregierung. Nicht zuletzt beeinflusst sie auch die Entscheidung von Privatleuten, wie sie künftig heizen.

Nach den Plänen der Ampel in Berlin sollen künftig nur noch Heizungen neu eingebaut werden dürfen, die auf die Dauer zu mindestens 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden können. Die Regelungen sollen aber von 2024 an unmittelbar erst einmal nur für Neubaugebiete gelten. Für Bestandsbauten soll der Dreh- und Angelpunkt eine verpflichtende und flächendeckende kommunale Wärmeplanung sein - auf dieser Grundlage sollen Hausbesitzer entscheiden können, was sie machen.

Die Wärmeplanung soll in Kommunen über 100 000 Einwohnern ab 2026 und für die restlichen Kommunen mit mehr als 10 000 Einwohnern ab 2028 vorliegen. Das Gesetz zur Wärmeplanung soll ebenfalls Anfang 2024 in Kraft treten, aber erst nach der Sommerpause vom Bundestag verabschiedet werden.

Solange in einer Kommune noch keine Wärmeplanung vorliegt, können Hausbesitzer dem Gesetzentwurf zufolge Gasheizungen einbauen, die auf Wasserstoff umrüstbar sein sollen. Ab dem Jahr 2029 muss ein Anteil von 15 Prozent, ab 2035 ein Anteil von 30 Prozent und ab 2040 ein Anteil von 60 Prozent klimaneutrale Gase genutzt werden. Gemeint sind etwa aus erneuerbaren Energien hergestelltes Biogas oder Wasserstoff.

Die Bürger richten viele Fragen zur künftigen Wärmeversorgung an die Städte. Und die Rathäuser sind in ihrer Wärmeplanung unterschiedlich weit, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur zeigt.

dpa/lhe