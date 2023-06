Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Stark-Watzinger: FDP will Regierungsverantwortung im Land

Parteitag

Wetzlar 03.06.2023 - 14:25 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Bettina Stark-Watzinger

«Wir wollen in Hessen wieder Verantwortung übernehmen, wir wollen Schwarz-Grün in Hessen ablösen», sagte die Bundesbildungsministerin am Samstag. Das FDP-Wahlprogramm sei «Ausdruck von unserer Haltung, von unserem Menschenbild». Die Freien Demokraten setzten als einzige auf Freiheit.

Stark-Watzinger betonte, dass Bildung Lebenschancen, Lebensalternativen und Unabhängigkeit schaffe. «Sie macht uns selbstbewusst und sie macht uns selbstbestimmt», betonte sie. Fleiß und Leistung sollten den Unterschied machen und einen Aufstieg ermöglichen, nicht «die Lotterie der Herkunft oder das Geschlecht». Allerdings sei Deutschland weit entfernt von Chancengleichheit, sagte sie und plädierte für eine Gleichwertigkeit von beruflicher und akademischer Bildung.

Die hessische FDP wählte am Samstag ihren früheren Landesvorsitzenden und Bundestagsabgeordneten Stefan Ruppert zum Ehrenvorsitzenden. Auf dem Parteitag wollen die Liberalen außerdem ihr Programm für die Landtagswahl am 8. Oktober beschließen. Zudem stehen Vorstandswahlen auf der Tagesordnung. Stark-Watzinger will Landesvorsitzende bleiben. Sie hatte außerdem angekündigt, Moritz Promny für eine weitere Amtszeit als Generalsekretär vorzuschlagen.