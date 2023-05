Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Stadtradeln in Freigericht

Freigericht 14.05.2023 - 19:03 Uhr < 1 Min.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollen im Zeitraum von 21 Tagen möglichst viele Kilometer mit dem Fahrrad zurücklegen und so dazu beitragen, den individuellen CO2-Ausstoß zu reduzieren und die Umwelt zu schonen. Teilnehmen kann jeder, der in Freigericht wohnt, arbeitet oder zur Schule geht. Auch Vereine und Unternehmen können sich beteiligen. Die Anmeldung erfolgt über die Webseite des Stadtradelns, auf der sich auch Teams bilden können. Natürlich kann man auch alleine zu radeln und trotzdem Teil eines Teams sein, heißt es in der Mitteilung weiter.

