Die Stadt Ha­nau kann wie ge­plant das Areal von Ga­le­ria Kauf­hof in der Ha­nau­er In­nen­stadt kau­fen und da­mit die Zu­kunft der Im­mo­bi­lie selbst ge­stal­ten. Wie ein Sp­re­cher der Kom­mu­ne am Di­ens­tag be­stä­tig­te, stimm­ten am Mon­ta­g­a­bend nach dem Ma­gi­s­t­rat auch die Stadt­ver­ord­ne­ten ein­stim­mig für den Kauf. Zu­vor hat­te »hes­sen­schau.