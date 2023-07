Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Stadt Babenhausen kauft Grundstück von tatenlosem Bauherrn zurück

Baupflicht im Vertrag

Babenhausen 28.07.2023 - 12:08 Uhr 1 Min.

Ein Grundstück gekauft, aber nicht gebaut - das hat für den Eigentümer der Bauparzelle im Neubaugebiet Lachewiesen I Konsequenzen. Nachdem der vermeintliche Bauherr auf dem 545 Quadratmeter großen Areal in der Babenhauser Kernstadt keinerlei Bautätigkeit erkennen lässt, pocht die Stadt Babenhausen auf ihr Ankaufsrecht, das Grundstück zurückzukaufen. Die Stadt sei mehrfach wohlwollend auf den Eigentümer zugekommen, habe auch die Versicherung hingenommen, dass die Coronazeit seine Investition ausbremste, berichtet Bürgermeister Dominik Stadler.

Inzwischen sind die umliegenden Grundstücke bebaut

Schon im August 2014 hatte der Betroffene das Areal erworben, war aber der Verpflichtung im Kaufvertrag, binnen fünf Jahren zu bauen, nicht nachgekommen. Zwischenzeitlich sind die Lachwiesen I bebaut. Nicht so im Marie-Curie-Ring 29, wo eine Baulücke klafft. Im Februar 2022 wurde vom Eigentümer mit einer Baugenehmigung zwar eine gewisse Tätigkeit nachgewiesen, gebaut wurde jedoch nie. Im Stadtparlament wurde jetzt final der Stab über dem tatenlosen Eigentümer gebrochen: Die Stadt kauft das Areal im Marie-Curie-Ring zurück um es neu zu vermarkten.

Es ist nicht der erste Fall, in dem die Verwaltung in den Lachwiesen von ihrem Ankaufsrecht Gebrauch macht, weil keine Bautätigkeit zu erkennen ist. Wer im Neubaugebiet Lachwiesen I Grund erwarb, ging die notarielle Verpflichtung ein, binnen fünf Jahren zu bauen - eine übliche Praxis. Nur einige Meter vom Grundstück in Frage entfernt, kaufte die Stadt 2019 eine völlig zugewachsene 560 Quadratmeter große Bauparzelle im Marie-Curie-Ring 19 zurück.

Für die Stadt lohnt sich der Rückkauf wegen gestiegener Preise

Unterm Strich kann sich das sogar auszahlen. Denn der Rückkauf wird zum damaligen Verkaufspreis von 290 Euro je Quadratmeter erfolgen, das entspricht 158.000 Euro. Da die Grundstückspreise zwischenzeitlich angezogen haben, wird das Areal zum derzeit gültigen Bodenrichtwert von 390 Euro je Quadratmeter auf dem Markt angeboten. Das würde einen Gewinn von mindestens 54.500 Euro abwerfen. Bürgermeister Stadler: »Außerdem könnte so eine Baulücke für die Bevölkerung zur Bebauung nutzbar gemacht werden.«

Ursula Friedrich