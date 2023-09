Spezielle Bewegungspfade halten Ältere fit

Sport und Bewegung

Schöneck 12.09.2023 - 18:03 Uhr 2 Min.

PRODUKTION - 16.08.2023, Hessen, Schöneck: Eine Seniorengruppe absolviert eine Übung, die so nicht Teil des Bewegungspfades ist. Auf einen Zaun gestützt drücken sie ihren Körper mit der Kraft aus den Oberarmen hoch. Der Bewegungspfad des Projekts "Im Alter INFORM" soll insbesondere ältere Menschen zu mehr Fitness im Alltag anregen und so deren Wohlbefinden fördern. Foto: Lando Hass/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

«Und jetzt strecken und mit den Händen abwechselnd nach oben greifen, als ob man sich in der Straßenbahn an einem Griff festhalten will!» Die rund 15 Senioren recken sich, wie es ihnen Übungsleiter Dieter Schulz vorgemacht hat. Auch beim Kopfdrehen, Schulter-, Arm- und Hüftkreisen sind die Männer und Frauen im Alter von 65 Jahren aufwärts voll bei der Sache. «All diese Übungen helfen uns bei der Mobilisierung unseres Bewegungsapparats», erklärt ihnen Schulz.

Zehn Stationen auf dem gut einen Kilometer langen Rundkurs bewältigt die Gruppe an diesem Nachmittag. Trotz der sommerlichen Temperaturen beschwert sich keiner. Die Senioren haben sichtbar Spaß am Gehen, an den Übungen und dem Erzählen miteinander. Der sogenannte Bewegungspfad, auf dem sie unterwegs sind, ist vor Kurzem eingeweiht worden. Schöneck ist die Pilotkommune im Main-Kinzig-Kreis für dieses Projekt. Erklärtes Ziel ist es, älteren Menschen den Spaß an Bewegung zu vermitteln und sie damit fit zu halten.

Der Parcours orientiert sich am Alltags-Trainings-Programms (ATP) der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA), an dem auch Sportverbände, Sportwissenschaftler und Krankenkassen mitgearbeitet haben. Die Übungen können ohne Aufwand, Geräte und besondere Ausrüstung ausgeführt werden; bequeme Kleidung und guter Wille genügen.

Monika May ist an diesem Nachmittag schon zum zweiten Mal dabei. «Ich finde es wichtig, dass man sich bewegt», betont die 73-Jährige. «Die Übungen hier kann man alle gut ausführen. Beim Yoga dagegen hatte ich Probleme.»

Der Bewegungspfad, an dessen Strecke zehn Tafeln mit einfachen Bewegungsübungen aufgestellt sind, steht rund um die Uhr zur Verfügung, nicht nur bei den wöchentlichen Treffs der Gruppe. «Das kann man auch prima alles allein machen und ohne Anleitung», erklärt Schultz. Geräte oder eine besondere Ausrüstung sind nicht erforderlich. Der ehrenamtliche Übungsleiter hat sich in Sachen ATP fortgebildet und auch die Idee gehabt, in der rund 12 000 Einwohner zählenden Gemeinde in der Nähe von Hanau einen Bewegungspfad einzurichten.

Beim Seniorenbeirat der Gemeinde rannte Schulz damit offene Türen ein. «Wir fanden die Idee super», berichtet Mitglied Gerhard Löhr. «Die Errichtung des Pfads war mit wenig Aufwand verbunden und wird von den Älteren hier im Ortsteil Büdesheim gut angenommen.» Mit 65 Jahren ist er diesmal der Jüngste in der Seniorengruppe.

Programm: «Im Alter in Form»

Der Bewegungspfad gehört zu dem Programm «Im Alter in Form», das den Schönecker Senioren auch nützliche Tipps für eine gesunde Ernährung gibt und mit Einladungen zu Treffen und Festen abgerundet wird, wie Ralf Ottenheim, Seniorenberater der Gemeinde, erklärt. Direkt am Schönecker ATP-Bewegungspfad liegt noch der Fitness-Park mit Geräten, die bei der Tour ebenfalls auf Wunsch benutzt werden können.

Bewegungspfade wie derjenige in Schöneck sind nach Einschätzung des hessischen Sozialministeriums «ein hervorragendes Angebot, um Prävention und Gesundheitsförderung praktikabel zu machen». Zwar seien Bewegung und Sport in jedem Alter wichtig. «Seniorinnen und Senioren profitieren aber ganz besonders von regelmäßigen sportlichen Aktivitäten, denn diese erhöhen die geistige und körperliche Fitness und unterstützen so eine selbstständige Lebensführung im Alter», erklärte ein Sprecher.

«Biologische Alterungsprozesse und damit einher gehende Beschwerden können zwar nicht aufgehalten, aber durch regelmäßige Bewegung positiv beeinflusst und verlangsamt werden - und das in jedem Alter», betonte Diana Schulz, Sprecherin der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. «Durch Bewegung wird nicht nur das Herz-Kreislauf-System gestärkt - auch das Sturzrisiko wird reduziert, wenn die Muskelkraft und Beweglichkeit gestärkt sind und der Gleichgewichtssinn trainiert ist.» Körperliche Aktivität vermindere also nicht nur das Risiko, krank zu werden, sondern steigere auch den Fitnesszustand und das allgemeine Wohlbefinden.

Auch anderswo in Hessen werden Senioren ähnliche Angebote gemacht. Eine Übersicht, in welchen hessischen Kommunen es spezielle Bewegungspfade für Ältere gibt, können aber weder der Städtetag noch das Sozialministerium vorlegen. Nach Angaben der Hessischen Arbeitsgemeinschaft für Gesundheitsförderung (HAGE) gibt es einen ähnlichen ATP-Parcours wie denjenigen in Schöneck im Stadtallendorfer Stadtteil Hatzbach (Kreis Marburg-Biedenkopf). In Offenbach können sich Senioren in einem besonders auf Ältere ausgerichteten Bewegungsparcours im Stadtteil Tempelsee mit Geräten fit halten.

dpa/lesa