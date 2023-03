Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Spart der Landkreis Darmstadt-Dieburg ernsthaft oder nicht?

Politik: Drei Kreistagsfraktionen zweifeln am Willen der GroKo - Landrat reagiert auf Vorwürfe emotional

Kreis Darmstadt-Dieburg 28.03.2023 - 15:50 Uhr 1 Min.

Viel Geld steckt der Landkreis in seine Schulen.

Die fehlt Grunwald und anderen Oppositionellen, wenn es darum geht, die Sparanstrengungen der GroKo und der Kreisverwaltung zu beurteilen: Grunwald vermisste regelmäßige und aussagekräftige Berichte im Haupt- und Finanzausschuss (HFA). Nur anhand derer könne seine Fraktion beurteilen, ob die in den Haushaltssicherungskonzepten 2022 und 2023 dargestellten Sparmaßnahmen umgesetzt würden und wirkten. Sein Fraktionskollege Martin Tichy sprach gar von einer »Schlafwagenpolitik im HFA«. Die mangelhafte Kommunikation sorge für »Misstrauen«. Auch Ingo Jeromin (FDP) und Jörg Rupp (FW/UWG) stritten dafür, künftig besser nachvollziehen zu können, wie der Kreis beim Sparen vorankomme.

Besonders dem Vorwurf, der Kreis bemühe sich auf Kosten seiner 23 Städte und Gemeinden zu wenig, trat Landrat Klaus Peter Schellhaas (SPD) emotional entgegen: »Ich finde es unerträglich, wie Sie sich hier als Oberkonsolidierer darstellen«, sagte er zu Grunwald. Die Grünen selbst brächten immer wieder teure Wünsche ein. Schellhaas ärgerte sich darüber, dass »wir uns hier zerstreiten, anstatt zu gucken, wie bedarfsgerecht der Landkreis finanziell ausgestattet ist«. Dass dem nicht so sei, daran ließ Schellhaas ebenso wenig Zweifel wie an der Rolle des Regierungspräsidiums (RP). Der Landesbehörde hatte zuvor der fraktionslose Werner Bischoff ein »Spardiktat« vorgeworfen. »Das RP regiert uns nicht hinein«, betonte Schellhaas.

Bei der Kernfrage, wie künftig Mitglieder aller Fraktionen Informationen zu den Konsolidierungsbemühungen erhalten könnten, kam schließlich zwar nicht der Originalantrag von Grünen, FDP und FW/UWG durch, aber ein mit den Stimmen von SPD, CDU und Bischoff angenommener, ähnlicher Änderungsantrag der GroKo. Demnach muss der Kreisausschuss dem HFA vierteljährlich zum Haushaltsvollzug und zum Stand der Umsetzung, der Ergebnisse und der Wirksamkeit der Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzepts berichten.

Zur Sitzung bereits abgeräumt hatte der Kreis die Forderung von Grünen, FDP und FW/UWG, eine aktualisierte Auswertung zum sogenannten Mittelfrist-KASH (Kommunales Auswertungssystem Hessen) der Kreiskommunen vorzulegen. Diese Auswertung basiert auf Berichten der Kommunen zu ihren 2023er-Haushalten. Sie gibt einen Anhaltspunkt, wie es um ihre finanzielle Leistungsfähigkeit jetzt und in den nächsten drei Jahren bestellt ist. In der Gesamttendenz hat sich die Lage in den Kommunen zuletzt verschlechtert.

