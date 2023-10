Sondierungen nach Landtagswahl sollen streng vertraulich sein

Keine Statements und Bilder

Wiesbaden 10.10.2023 - 13:33 Uhr < 1 Min.

Anhänger des hessischen Ministerpräsidenten Rhein freuen sich auf der CDU-Wahlparty in Hessen.

«Es geht darum, ein vertrauliches Verhältnis herzustellen», sagte sie mit Blick auf die geplanten Gespräche der CDU mit Grünen, SPD und FDP. Es werde seitens der CDU weder Pressestatements noch Auftaktbilder geben.

Nach der Landtagswahl am Sonntag will die CDU in Sondierungsgesprächen ausloten, mit welcher anderen Partei es welche inhaltlichen Schnittmengen für ein mögliches Regierungsbündnis geben könnte. Ministerpräsident und Wahlsieger Boris Rhein (CDU) hatte am Montagabend angekündigt, zuerst möglichst schon am Dienstagnachmittag mit den Grünen zusammentreffen zu wollen - mit ihnen haben die Christdemokraten bislang zusammen regiert.

Die CDU war bei der Wahl am Sonntag in Hessen klar stärkste Kraft geworden. Am Dienstagmorgen sagte eine Grünen-Sprecherin: «Wir sind immer und jederzeit zu Gesprächen bereit.» Die Grünen seien verlässlich. Zu Details wollte sich die Sprecherin vorerst nicht äußern: «Der Ball liegt bei der CDU.»

dpa