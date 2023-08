Sommer, Sonne, Solartechnik - Kein Ende beim Boom der Photovoltaik

Ein Arbeiter bereitet das Dach für die anschließende Montage von Solarpanels vor. Photovoltaik (PV) wandelt Sonnenlicht in Strom um.

Tapp, tapp, tapp - Niklas Lengwenus steigt eine Leiter hoch. Er löst einzelne Dachziegel und bereitet die Montage eines Trägersystems für Solarmodule vor - in sommerlichem Sonnenschein. Auf dem Schrägdach eines Zweifamilienhauses in Eltville am Rhein ist der Vorarbeiter damit Teil eines Booms ohne absehbares Ende: Photovoltaik. Sein Chef Markus Wagner sagt: «Meine Enkel sind in Rente, bis alle geeigneten Dächer mit Solarmodulen belegt sind.» Seine Firma im nahen Kiedrich habe Aufträge bis Ende dieses Jahres.

Auch der Geschäftsführer der Landesenergieagentur Hessen, Karsten McGovern, betont: «Der Boom geht weiter und weiter.» Die starke Nachfrage wegen rasant gestiegener Energiekosten nach Ausbruch der Ukraine-Krieges treibe ihn an. «Viele wollen auch zu Energiewende und Klimaschutz beitragen.» Der aktualisierte Solarkataster für Hessen zeigt im Internet jedem Interessenten mit wenigen Klicks die Eignung seines Daches für Photovoltaik-Anlagen. «Bestimmt mehr als die Hälfte aller Dächer lohnen sich dafür», vermutet McGovern.

Photovoltaik (PV) wandelt kostenloses Sonnenlicht in Strom um. Davon lässt sich ein großer Teil für Geräte zu Hause sowie für Heizungen und Elektroautos nutzen. Das spart den Stromkauf von Energieversorgern. Überschüssiger Solarstrom kann in das örtliche Versorgungsnetz eingespeist und vergütet werden - wenn auch nicht mehr mit allzu viel Geld.

Solartechnik und Wärmepumpe

Die 68-jährige Kundin von Lengwenus und Wagner in Eltville, die ihren Namen nicht nennen will, sagt, ihr Strompreis habe sich in den vergangenen Jahren verdreifacht - trotz des regelmäßigen Wechsels zu günstigeren Stromanbietern. «Mein Schwiegersohn, der mit seiner Familie unter mir wohnt, kam mit der Idee mit Photovoltaik auf mich zu», erzählt die Frau. «Als wir unser Haus sowieso vor zehn Jahren umgebaut haben, hätten wir die Photovoltaik zum halben Preis haben können. Aber da hat ja noch keiner an solche hohen Stromkosten gedacht.» Zusammen mit der Solartechnik bekomme ihre Familie auch noch eine Wärmepumpe: «Damit sind wir unabhängiger.»

In ihrer Straße gebe es auch schon andere Dächer mit dunklen PV-Modulen. «In manchen Häusern hier wohnen aber auch über 80-Jährige alleine, da lohnt sich das nicht mehr», sagt die Kundin der Kiedricher Solarfirma. PV-Anlagen auf Dächern kosten oft fünfstellige Summen. Viele müssen dafür Kredite aufnehmen.

Firmenchef Markus Wagner erzählt: «Wir haben 27 Mitarbeiter. Wir montieren 200 bis 250 Anlagen pro Jahr.» Kunden seien vor allem Privatleute, aber auch beispielsweise die Stadt Wiesbaden und das Land Hessen mit öffentlichen Gebäuden.

Schwarze Schafe in der Branche

«Ganz Deutschland schreit nach Solartechnik», meint Wagner. Montagefirmen seien daher «wie Pilze aus dem Boden geschossen». In dieser «Goldgräberstimmung» seien aber schwarze Schafe in der Branche aufgetreten, die im Internet 10- bis 15-jährige Erfahrung vorgaukelten: «Die sahnen ab und wenn was mit den Anlagen passiert, sind sie weg und wir müssen es ausbügeln.» Wagner hat nach eigenen Worten zudem schon Kunden, die ihre 20 Jahre alte Photovoltaik anderer Firmen durch leistungsstärkere und moderne Anlagen ersetzen lassen. Auch das sorgt für neue Aufträge.

Landesenergieagentur-Chef McGovern sagt zu Photovoltaik: «Nach Süden ausgerichtete Flächen mit bestimmter Dachneigung haben den größten Ertrag. Weil die Module günstiger geworden sind, lohnt sich inzwischen auch die Ausrichtung nach Osten und Westen.»

Generell hat der Solarmarkt schon einige Preisschwankungen erlebt. «Hohe Nachfrage und Lieferschwierigkeiten haben zu Preiserhöhungen geführt», erklärt McGovern. Andererseits gebe es heute mehr Firmen und damit mehr Konkurrenz. Bei Photovoltaik-Hausanlagen gilt zudem seit Anfang 2023 ein Umsatzsteuersatz von null Prozent. «Das hat die Preise trotz Mitnahmeeffekten wieder reduziert», sagt McGovern.

Lohnt sich nach zehn bis zwölf Jahren

«Finanziell lohnt sich die Investition in eine Dach-PV-Anlage in vielen Fällen nach zehn bis zwölf Jahren. Für Balkon-PV-Anlagen kann dies schon früher nach vier bis fünf Jahren der Fall sein», ergänzt er. Die Stiftung Warentest erwarte bei Photovoltaik auf dem Dach, die 20 Jahre genutzt werde, eine Rendite von drei bis sechs Prozent.

Inzwischen können sich Hauseigentümer und Mieter auch Solaranlagen im Kleinformat auf den Balkon holen. Diese werden teils auch in Baumärkten angeboten. Balkonkraftwerke bestehen meist aus zwei Solarmodulen, einem Wechselrichter und einer Anschlussdose für das Hausnetz. Die solare Vielfalt nimmt ohnehin zu: Es gibt auch vertikale PV an Fassaden - und horizontale Module auf Freiflächen.

Solar-Vorarbeiter Lengwenus sagt: «Ich habe früher als Elektriker oft in Kellern gearbeitet. Jetzt habe ich viel mit erneuerbarer Energie zu tun. Ich tue was für die Umwelt, kann an der frischen Luft sein und habe viel Abwechslung.»

Jens Albes (dpa)