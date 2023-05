Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Seligenstädter Fähre soll schneller wieder fahren als gedacht

Provisorische Reparatur

Seligenstadt 25.05.2023 - 14:24 Uhr 1 Min.

Derzeit nur ein dekoratives Schaustück am Seligenstädter Mainufer: Die Fähre nach Karlstein liegt mit einem Antriebsschaden still.

"Die Fähre wird noch viele Jahre gebraucht", stellte Bastian gestern bei einer Pressekonferenz im Rathaus klar und spielte damit auf die wieder aufgekommene Diskussion über einen Brückenschlag zwischen dem hessischen und dem bayerischen Ufer an (wir berichteten). Jüngste Stadtverordneten-Beschlüsse dazu beträfen zunächst eine Machbarkeitsstudie, eine Zeitschiene für den eventuellen Bau einer Fußgänger- und Radfahrerbrücke sei nicht absehbar. Die Fähre ersatzlos stillzulegen, komme für die Stadt nicht in Frage.

Verworfen hat die Betriebskommission laut Bastian auch den Einsatz einer Leih-Fähre vom Rhein, die über den deutschen Fährverband hätte beschafft werden können - eben jene geräumige Autofähre, die bis vor Kurzem während der Rheinbrücken-Erneuerung zwischen Mainz und Wiesbaden fuhr. 1100 Euro Miete pro Tag seien für die Stadt nicht tragbar, zumal der jetzt beabsichtigte Austausch der kompletten Antriebstechnik nach Worten von Stadtwerke-Betriebsleiter Patrick Herbert erst in mehreren Monaten erfolgen könne.

125.000 Euro für die Modernisierung der 1972 in Dienst gestellten Seligenstädter Fähre auszugeben, hat die Stadtwerke-Kommission nach Angaben des Rathauschefs einstimmig beschlossen. Weil davon auch der Wirtschaftsplan der kommunalen GmbH betroffen ist und voraussichtlich ein Kredit gebraucht wird, tritt das Stadtparlament laut Bastian am kommenden Montag zu einer Sondersitzung zusammen.

Teuer und langwierig sei das Vorhaben, weil für die über 50 Jahre alten Getriebe der beweglichen Schrauben hinter beiden Auffahrrampen plus eine an Land vorgehaltene Austausch-Konstruktion keine Ersatzteile mehr zu bekommen seien, erklärte Betriebsleiter Herbert. Die drei moderneren Antriebseinheiten, die nun angeschafft werden, müssten erst aufbereitet und angepasst werden, ließen dann aber bis zu 15 Jahre störungsfreien Betrieb erwarten. Der Einbau könne, wohl im Oktober oder November, in wenigen Tagen vonstattengehen.

Bis dahin hoffen Stadtwerke-Chef und Bürgermeister, mit einer provisorisch reparierten Antriebseinheit klarzukommen. Eine Fachfirma, die dann auch die Modernisierung besorgen solle, sei bereits beauftragt, erklärte Bastian, müsse aber auf dem "zweiten Markt" noch - wahrscheinlich gebrauchte - Ersatzteile auftreiben. Die Betriebskommission habe für die Reparatur am Mittwoch bis zu 50.000 Euro freigegeben - Kosten, die wiederum das Jahresdefizit der Mainfähre von zuletzt rund 180.000 Euro erhöhen.

Kaum Chancen räumt Bastian einem Vorschlag des Seligenstädter Gewerbevereins ein, dessen Vorsitzender Wolfgang Reuter auf Personaleinsparungen durch Automatisierung des Fährbetriebs und in der Folge eine neuerliche Ausweitung der 2017 eingeschränkte Betriebszeiten drängt. Umbau für den Ein-Mann-Betrieb sei zwar technisch machbar, so Rathauschef Bastian, bringe aber - vor allem wegen Problemen beim Kassieren des Fahrgelds - voraussichtlich nicht den gewünschten Kosten-Effekt.

Oliver Klemt