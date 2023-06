Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Seebeben steigt als Beben.Festival vor dem Babenhäuser Schloss

Kultur: Das Musikspektakel geht vom 3. bis 5. August aus Gründen des Naturschutzes nicht mehr am Sickenhöfer See über die Bühne

Babenhausen 28.06.2023 - 15:56 Uhr < 1 Min.

Topact für Freunde der elektronischen Musik: Am dritten Tag des Beben-Festivals, das in diesem Jahr am am Babenhäuser Schloss ist, legen populäre DJs auf. Foto: SG Rot-Weiß Babenhausen

"Als sich Ende 2022 abzeichnete, dass perspektivisch keiner der Babenhäuser Seen als Veranstaltungsfläche zur Verfügung stehen wird, beschloss man, die Zeichen auf Neuanfang zu stellen und die Marke Seebeben grundlegend zu überarbeiten", erklärt Wolfgang Kettler, Geschäftsführer des Vereins zur Förderung des Handballsports in Babenhausen, der das Festival seit 2022 ausrichtet. Ein neuer Name war schnell gefunden: Beben.Festival.

Besucher erwartet eine ambivalente Festivalatmosphäre mit einem guten Schuss Kultur: Zum Auftakt geht es zurück in die Geschichte: In einem Vortrag werden die Schlossfreunde am Donnerstag, 3. August, zwischen 17 und 19 Uhr durch die Historie des Babenhäuser Schlosses führen. Im Anschluss findet ein Rundgang um das Schloss herum statt. Beben.Lounge titelt der erste Festivaltag, den das Michi Bock-Trio musikalisch ausschmückt - der Eintritt ist frei.

Überarbeitet wurde das Familienprogramm. Donnerstag und Freitag besteht die Möglichkeit, das Festival mit der ganzen Familie zu besuchen. Es werden mehrere Kinderattraktionen, eine große Hüpfburg und weitere Spiele angeboten. Erstmals dabei ist die Babenhäuser Jugendfeuerwehr, die freitags Wasserspiele anbietet. Auch ein Einsatzfahrzeug rollt zur Besichtigung vor. Neu: Jährlich wechselnd werden fortan zwei Babenhäuser Kitas durch Geld- oder Sachspenden gefördert. Für die Kleinsten der diesjährigen Kitas werden Backstage-Führungen organisiert.

Beben.Live ist die Maxime am Freitag, 4. August: Die Band Dead Energy aus Aschaffenburg macht den Auftakt und die sechsköpfige Coverband Shaqua Spirit ist Hauptact. Am Samstag, 5. August, geht es mit mehreren DJs ins Festivalfinale. Karten für das Festival am Schloss gibt´s online unter https://beben-festival.de/tickets/

ufr