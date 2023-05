Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Schutz vor häuslicher Gewalt immer wichtiger

Frauenhäuser: Verein »Frauen helfen Frauen« baut zweites Haus im Kreis Darmstadt-Dieburg - 94.000 Euro Förderung vom Land

Darmstadt-Dieburg 11.05.2023 - 13:48 Uhr 2 Min.

Die Hilfsangebote, die der Verein bietet, kosten Kraft - es geht immer um Gewalt. Die Arbeit ist manchmal zermürbend: »Wir lehnen jedes Jahr mehr Frauen ab, als wir aufnehmen«, berichtet Ursula Pavel Sandoval, Leiterin der Beratungsstelle und des Frauen- und Kinderschutzhauses des Vereins »Frauen helfen Frauen« - »aktuell gibt es in ganz Hessen keine Plätze - das ist bitter.« In 40 Jahren Vereinsgeschichte steigt die Zahl der Frauen, die um Hilfe anklopfen, »und die Schwere der Gewalt nimmt zu.«

Das Treffen mit dem Hessischen Sozialminister Kai Klose (Grüne) am vergangenen Mittwoch ist trotz des schweren Themas mit viel Dank und Herzlichkeit verbunden: Der Politiker überbringt in der Dieburger Beratungsstelle (Zentturmstraße 6) einen Förderbescheid über 94.000 Euro. Diese Mittel dürften passgenau die Einrichtung des neuen Frauenhauses decken. Im Westen des Landkreises Darmstadt-Dieburg wird aktuell der Rohbau für ein zweiten Schutzhaus für Kinder und Frauen hochgezogen. Im Herbst soll das Richtfest gefeiert werden.

Dass der Verein diesen Schritt ging, und ein weiteres Haus für den Westkreis baut, machte ein Sonderprogramm des Bundes möglich, das den Neubau mit 90 Prozent der Baukosten fördert. Zehn Prozent der Investitionskosten muss »Frauen helfen Frauen« selbst schultern. Mit welchen Mitteln der Betrieb einmal gestemmt werden soll, »das ist die nächste große Frage«, erklärt Ulla Kurz aus dem Vereinsvorstand. Drei bis vier Vollzeitstellen werden erforderlich sein, um die inklusive Einrichtung für zehn Frauen plus Kindern zu betreiben.

Aktuell drückt der Sorgenschuh, denn die dramatische Kostensteigerung im Bausektor betrifft auch dieses Objekt: Ursprünglich hatte man mit 1,9 Millionen Euro kalkuliert, jetzt wird der Neubau um 450.000 Euro teurer. Das heißt für den Verein, zusätzliche 45000 Euro aufzubringen. »Alles, auch das alltägliche Geschäft ist teurer geworden, daher sind wir immer noch in der Spendenaquise«, teilt Ulla Kurz mit.

Dass das Gesamtthema nicht in die Hände eines Vereins gehört, sondern als gesamtgesellschaftliche Verantwortung begriffen und eine verpflichtende staatliche Aufgabe sein müsste, gesteht auch Kai Klose ein - indes: Es fehlen gesetzliche Grundlagen. Immerhin fließe seit rund neun Jahren wieder mehr Geld aus dem hessischen Sozialfonds in Frauenhäuser. Klose: »Das Thema muss aus der Tabuzone.« Mareen Hechler, Leiterin des Büros für Chancengleichheit im Landkreis, spricht von einer gesamtgesellschaftlichen Entwertung von Frauen.

Karin Löffler aus dem Vorstandsteam verweist auf den Nach-Corona-Effekt: Während es in der Pandemiezeit beängstigend still war, steigen die Hilferufe wieder deutlich. Auch in der Beratungsstelle, wo im Vorjahr 670 Gespräche mit Betroffenen geführt wurden. Gewalt betreffe alle Gesellschaftsschichten, auch bereits ganz junge Frauen. Mindestens die Hälfte der Schutzsuchenden hat Kinder. Und: Das Thema Gewalt pflanzt sich über Generationen fort. »Über 40 Prozent der Kinder, die häusliche Gewalt erleben, werden später selbst Täter oder bleiben Opfer«, erklärt Ulla Kurz. Eine zweite Zuflucht vor der eskalierenden häuslichen Situation im Landkreis zu bieten scheint nötiger denn je.

Ursula Friedrich