Schulterschluss über die Landesgrenze

Hintergrund: Umzingelung von Dorndiel?

Ins Blickfeld des Groß-Umstädter Stadtteils Dorndiel werden drei in Nähe der Landesstraße 3413 vom Energieversorger Entega und dem lokalen Unternehmen ProReo konzipierte Windkraftanlagen (WKA) zu stehen kommen. Eine weitere Fläche im dortigen Groß-Umstädter Vorranggebiet hat Hessen-Forst an die Entega verpachtet. Noch liegen keine Pläne vor, was dort entstehen soll. Östlich von Dorndiel, beim Schaafheimer Ortsteil Mosbach, befindet sich im Wald die Vorrangfläche 2-117. Dort könnten bis zu fünf WKA entstehen. Für Mömlingen werden drei Standorte diskutiert, von denen der Hartgrundwald Dorndiel am nächsten ist. Er grenzt direkt an das Schaafheimer Vorranggebiet bei Mosbach und würde Raum für vier bis fünf WKA bieten. An den Mosbacher Wald grenzt auch der Buchenkopf auf Großostheimer Gemarkung, der in der dortigen Kommunalpolitik als möglicher WKA-Standort diskutiert wird. Allerdings stehen die Überlegungen noch in der Startphase. hol