Doppelt so viele Intensivklassen: Schülerzahl im Kreis Darmstadt-Dieburg wächst weiter

82 Schulen reichen nicht mehr

Kreis Darmstadt-Dieburg 13.07.2023 - 13:08 Uhr 3 Min.

Der Landkreis Darmstadt-Dieburg hat seinen neuen Schulentwicklungsplan vorgelegt. Für die Bachwiesenschule in Hergershausen sagt er entgegen dem allgemeinen Trend sinkende Schülerzahlen voraus. Foto: Jens Dörr

Köhler nennt in diesem Zusammenhang die »steigenden Schülerzahlen und die veränderten Anforderungen an das Bildungssystem« als zentrale Herausforderungen. Nicht nur der Kreisi insgesamt, der im vergangenen Jahr die Marke von 300.000 Einwohnern übersprungen hat, wächst, sondern auch die Zahl von Kindern und Jugendlichen im schulpflichtigen Alter. Deshalb plant der Kreis nicht nur den Ausbau und die Modernisierung der bestehenden Schulgebäude, sondern den Neubau zusätzlicher Bildungsstätten - unter anderem eine neue Grundschule in den Kaisergärten in Babenhausen. »Allen Schülerinnen und Schülern soll eine moderne Lernumgebung geboten werden, die den Anforderungen unserer Zeit gerecht wird.« Eben dafür brauche man eine »solide und vorausschauende Planung«, die mit dem neuen SEP nun vorliege.

Neben dem bedarfsgerechten Angebot sind im SEP die »Barrierefreie Schule« und die »Digitale Schule« Schwerpunkte. Nicht nur deshalb bezeichnet Köhler den neuen SEP als »wichtigen Meilenstein für die Bildung im Landkreis Darmstadt-Dieburg«, die man weiter »auf hohem Niveau fördern« wolle. Ein weiterer wichtiger Teil sind die Schulprofile mit Informationen zu allen 82 Einrichtungen sowie den Schülerzahl-Prognosen.

Bei letzteren helfen jede Menge demografische Daten zu allen 23 Städten und Gemeinden, die sowohl aufs vergangene Jahrzehnt als auch auf die nächsten Jahre bezogen sind. Aus den Grafiken und Tabellen des SEP lässt sich etwa herauslesen, dass drei der fünf Kommunen, deren Bevölkerung zwischen 2011 und 2021 am stärksten gewachsen sind, im Ostkreis liegen: Messel, Babenhausen und Groß-Zimmern mit einem Plus von je rund neun Prozent. Mit Ausnahme von Alsbach-Hähnlein (Bevölkerungsstagnation) sind in diesem Zeitraum alle Kreiskommunen bevölkerungsreicher geworden.

Der Anteil der Menschen unter 25 Jahren liegt in Weiterstadt, Erzhausen und Groß-Zimmern am höchsten, in Alsbach-Hähnlein, Fischbachtal und Modau ist er am niedrigsten. In 20 der 23 Kreiskommunen wird in den nächsten Jahren ein Wachstum auch bei den minderjährigen Einwohnern erwartet - am stärksten in Fischbachtal und Roßdorf. Unwägbarkeiten gibt es durch Wanderungsbewegungen und den Krieg in der Ukraine.

Insbesondere in den Grundschulen sagt der Kreis Darmstadt-Dieburg ein weiteres Wachstum voraus. Im auslaufenden Schuljahr 2022/23 wurden im Kreis 11.089 Grundschüler in 528 Klassen beschult. Seit Jahren klettern beide Zahlen stetig. An den weiterführenden Schulen unter Trägerschaft des Kreises steigen Schüler- und Klassenzahl ebenfalls an. Auch die Zahl an Förderschülern nimmt zu. Die Zahl der Intensivklassen hat sich seit Beginn des Ukraine-Kriegs fast verdoppelt.

Für ZLE:

JSS Babenhausen: erst konstante, dann steigende Schülerzahl

Die größte Schule im Schulbezirk Babenhausen/Schaafheim ist die Babenhäuser Joachim-Schumann-Schule (JSS). In die Integrierte Gesamtschule kommen neben Schülern aus diesen beiden Kommunen pro Schuljahr auch rund 40 Kinder von außerhalb des Landkreises Darmstadt-Dieburg, etwa aus dem Kreis Offenbach und aus Bayern, um ihre schulische Laufbahn in der fünften Klasse fortzusetzen. In den nächsten drei Jahren wird sich die Schülerzahl an der JSS noch bei etwas mehr als 1 000 einpendeln. Danach erwartet der Kreis ein deutliches Wachstum, das auch über den bisherigen Prognosen liegt.

Daneben gibt es in der Babenhäuser Kernstadt die Bachgauschule, die Schule im Kirchgarten und die Eduard-Flanagan-Schule sowie in den Stadtteilen Langstadt (Markwaldschule) und Hergershausen (Bachwiesenschule) zwei Grundschulen. Letztere nimmt auch Kinder aus Sickenhofen und der Kernstadt auf, wird aber mit einem gegenläufigen Trend vorausberechnet: Hat die Bachwiesenschule derzeit noch rund 160 Schüler, soll die Zahl in den nächsten Jahren auf etwa 140 fallen.

In Schaafheim sieht es in der Eichwaldschule (Hauptort) und der Lindenfeldschule (Mosbach) anders aus: Nach einem leichten Sinken der Schülerzahlen in den nächsten zwei, drei Jahren dürften beide Schulen im Anschluss wieder leicht wachsen. Beispielsweise die Schaafheimer Eichwaldschule als Grund-, Haupt- und Realschule wird alte Höchststände aber nicht mehr so schnell erreichen: Hatte sie vor zehn Jahren noch 583 Schüler, bleibt deren Zahl auch bis Ende dieses Jahrzehnts wohl immer bei unter 500. jed

Zu den Fotos:

BU zu allen: Der Landkreis Darmstadt-Dieburg hat seinen neuen Schulentwicklungsplan vorgelegt. Für die Bachwiesenschule in Hergershausen (Foto) sagt sie entgegen dem allgemeinen Trend sinkende Schülerzahlen voraus. (Foto: jed)

Jens Dörr

