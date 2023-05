Schlossgartenhalle dient bald wieder dem Sport

Flüchtlinge: Die letzten 67 Personen verlassen Dieburger Halle und werden auf andere Unterkünfte verteilt - Container neben Moschee

Dieburg 25.05.2023 - 16:53 Uhr 1 Min.

In Kürze nicht mehr von Zäunen mit Sichtschutz abgeschirmt: Am Mittwoch verlassen die letzten Flüchtlinge die Dieburger Schlossgartenhalle. Noch im Juni soll sie Goetheschule und Vereinen wieder für den Sport zur Verfügung stehen.

»Sie werden am 1. Juni auf andere Unterkünfte verteilt«, sagt Matti Merker, Pressesprecher des Kreises. Dem LaDaDi gehört die Dreifelderhalle mitsamt dem separaten Spiegelsaal; in Kürze kann er sie wieder für ihren eigentlichen Zweck - den Sport der Goetheschüler und mehrere Dieburger Vereine - zur Verfügung stellen. Unter den 67 Flüchtlingen seien auch zwölf, die eigentlich schon in einer kleineren Unterkunft in Groß-Zimmern untergebracht worden seien, berichtet Merker. »Dort hat es aber einen Wasserschaden gegeben, weshalb wir sie übergangsweise in der Schlossgartenhalle unterbringen mussten.«

Am Donnerstag beginne der Rückbau der für die Flüchtlingsunterbringung eingerichteten Infrastruktur, sagt Merker. Wann genau das kreiseigene Da-Di-Werk damit fertig sein werde und in der Halle wieder Sport getrieben werden könne, sei noch offen. Dies soll aber »noch im Juni« der Fall sein. Zu dieser Zeit wird die andere Großunterkunft für Flüchtlinge in Dieburg - eine Containeranlage neben der Ditib-Moschee in der Fabrikstraße im Industriegebiet-Nord - noch nicht bezugsbereit sein. Damit rechnet Sozialdezernentin Christel Sprößler (SPD) erst für Juli.

Merker betont derweil, man sei »froh, dass wir die Halle wieder ihrem Zweck zuführen können«. Alle Verträge rund um die Schlossgartenhalle - etwa mit Caterer und Sicherheitsfirma - seien inzwischen gekündigt.

Welche Kosten die Einrichtung der Notunterkunft samt Verpflegung und sozialer Betreuung verursacht habe, lasse sich derzeit noch nicht beziffern. Merker verweist aber auf eine Aussage Sprößlers, nach der der Kreis auch aus finanziellen Gründen lieber eine andere als diese - in Dieburg gerade bei Vereinsvertretern umstrittene - Unterkunft gewählt hätte, »denn es ist die teuerste Möglichkeit, Menschen unterzubringen«.

Nach den Erfahrungen aus fünf Monaten mit teils weit mehr als 100 Menschen in der Halle gefragt, sagt Matti Merker, ihm seien »keine größeren Vorkommnisse bekannt«. Der SV Blau-Gelb Dieburg, mit seinen Tennisplätzen neben der Halle heimisch, hatte bereits von einer unproblematischen Nachbarschaft berichtet. Merker sagt in Richtung der Vereine, die mit ihren Angeboten zwischenzeitlich in anderen Dieburger und Groß-Zimmerner Sporthallen untergekommen sind: »Wir sind ihnen wie auch der Stadt Dieburg dankbar, dass sie das so gut mitgetragen haben!«

Jens Dörr