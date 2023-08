Schiersteiner Brücke ab kommendem Montag voll befahrbar

Nach zehn Jahren Bauzeit

Wiesbaden/Mainz 09.08.2023 - 08:37 Uhr 1 Min.

Die Arbeiten unter der Schiersteiner Brücke sind im Gange. Schiersteiner Brücke ist eine Autobahnbrücke, die den Rhein, Wiesbaden und Mainz miteinander verbindet.

Nach einem Jahrzehnt Bauzeit soll der Verkehr bald wieder voll über den Neubau der Schiersteiner Brücke der Autobahn 643 zwischen Rheinland-Pfalz und Hessen fließen. Am Montag (14. August) gibt es erstmals eine komplette Freigabe der Brücke für den Verkehr, am kommenden Sonntag (13. August) bereits eine symbolische Eröffnung. Der Neubau des Brückenbauwerks über den Rhein zwischen Mainz-Mombach und dem Autobahnkreuz Wiesbaden hatte in der Region über Jahre für starke Verkehrsbeeinträchtigungen gesorgt.

Am kommenden Wochenende müssen sich Autofahrerinnen und Autofahrer allerdings noch einmal auf eine Vollsperrung einstellen. Von Freitag (11. August) um 21.00 Uhr bis Montag (14. August) um 5.00 Uhr wird die A643 zwischen den Anschlussstellen Wiesbaden-Äppelallee und Mainz-Mombach gesperrt. Geplant sind unter anderem Arbeiten an einer Unterführung. Umleitungen führen über die A671 und die A60.

Am Sonntag gibt es dann zunächst eine symbolische Freigabe der Brücke. Geplant sind unter anderem Reden von Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) und dem hessischen Verkehrsminister Tarek Al-Wazir (Grüne). Auf dem Programm steht zudem ein symbolischer Banddurchschnitt auf der Rheinbrücke.

Ab Montag sollen dann drei Fahrstreifen in beide Richtungen dafür sorgen, dass die Verkehrsprobleme zwischen Mainz und Wiesbaden der Vergangenheit angehören.

Die neue Schiersteiner Brücke mit sechs Fahrspuren war in zwei Abschnitten errichtet worden. Die Arbeiten an dem Mammutprojekt hatten 2013 begonnen. Zuerst war nur die eine Hälfte abgerissen worden, damit der Verkehr über die andere Seite geleitet werden konnte. Anschließend wurde die erste Teilbrücke gebaut, über die der Verkehr nach der Fertigstellung fließen konnte.

Zuletzt hatte die Autobahn GmbH die Kosten für Abriss und Neubau mit etwa 250 Millionen Euro beziffert. Zu Baubeginn waren die Kosten noch auf 216 Millionen Euro geschätzt worden.

Die Erweiterung der A643 um zwei weitere Fahrspuren, die durch das Naturschutzgebiet Mainzer Sand verlaufen sollen, ist weiterhin umstritten. Anfang März protestierten zuletzt mehrere Hundert Menschen dagegen.

Unweit der Schiersteiner Brücke laufen Arbeiten an einem weiteren Brücken-Großprojekt - der Salzbachtalbrücke der A66 in Wiesbaden. Im November 2021 wurde sie gesprengt, nachdem das marode Bauwerk aus Sicherheitsgründen gesperrt worden war. Der Bund investiert rund 150 Millionen Euro in den Ersatzneubau. Der Neubau des südlichen Brückenteils in Fahrtrichtung Frankfurt soll Ende 2023 fertig werden, der nördliche Teil bis Mitte 2025 folgen.

