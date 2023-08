Scheffemer Kerb von 26. bis 28. August

Dorffest: Bereits diesen Samstag Warm-Up-Party

Schaafheim 16.08.2023 - 14:23 Uhr 1 Min.

Kerbsamstag auf der Schaafheimer Kerb 2021

Bereits an diesem Samstag, 19. August, steigt im Röhricheck hinter dem Freibad eine Kerb-Warm-Up-Party. Für den Partyrock sorgen die Heringer Sternsinger. Der Eintritt kostet fünf Euro, Einlass ist ab 19 Uhr, geparkt werden kann auf dem Parkplatz vor dem Freibad. Der gesamte Erlös geht an die neue Schaafheimer Wald-Kita, deren Gebäude im Röhricheck demnächst in Bau gehen soll. Verantwortlich für die Party zeichnet der Scheffemer Kerbverein .

Die eigentliche Scheffemer Kerb beginnt am Samstag, 26. August, um 19.45 Uhr mit dem Bieranstich auf dem Festplatz, für den der hessische Ministerpräsident Boris Rhein gewonnen werden konnte. Ein Festzelt wird es nicht geben, aber eine Festbühne, auf der ab 20 Uhr Sepplbeat mit ihrem bajuwarisch inspirierten Rock für Stimmung sorgen werden. Mit Spannung wird dann der Einzug der Kerbborsche auf den Festplatz um Mitternacht erwartet, die sich damit erstmals offiziell der Öffentlichkeit präsentieren.

Das Programm am Sonntag, 27. August, beginnt um 10.15 Uhr mit einem Open-Air-Festgottesdienst, an den sich Frühschoppen und Mittagstisch anschließen. Um 13.39 Uhr startet der Kerbumzug, bei dem etliche museale Traktoren zu sehen sein werden. Zurück auf dem Festplatz, geht der Kerbvadder ans Mikro und trägt den Kerbspruch vor, in dem kuriose lokale Ereignisse beleuchtet werden. Am Abend sorgt ab 19 Uhr DJ Sasha für Musik.

Am Montag 28. August, beginnt um 10 Uhr der traditionelle Frühschoppen. Er wird musikalisch untermalt vom Schoofsbach Duo. Am Abend steigt dann ab 20 Uhr die Abschlussparty mit Atze & Friends.

In der Kulturhalle ist an allen Tagen eine Cafeteria geöffnet. Der Eintritt zum Festgelände ist an allen drei Tagen frei.

hol