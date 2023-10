Schau macht "Stadtinsekten - Frankfurts kleine Helfer" sichtbar

Neue Sonderausstellung im Senckenberg-Naturmuseum

Frankfurt 23.10.2023 - 08:40 Uhr 3 Min.

Das Senckenberg-Naturmuseum zeigt die Sonderausstellung Frankfurts kleine Helfer". Foto: Martina Jordan Das vergrößerte Modell einer Hainschwebfliege; daneben ihre Larve, die sich von Blattläusen ernährt. Foto: Senckenberg Der Heldbock besiedelt alte Eichen. Er ist einer der größten Käfer Mitteleuropas. Foto: Nicklas Bauske/Senckenberg

Die Wertschätzung seitens der menschlichen Stadtbewohner erhöhen, lautet ein Anliegen. Denn: Menschen unterschätzen häufig die Rolle von Insekten fürs ökologische Gleichgewicht, wissen nicht um deren Bedeutung, verkennen Wert und nicht zuletzt Nutzen dieser Tiere. »Seit 1985 wurden Wildnisflächen in der Mainmetropole untersucht«, berichtet Ausstellungskurator Maximilian Bugert über das Projekt »Biokartierung«, das Senckenberg im Auftrag des Frankfurter Umweltamts übernommen hatte. »Viele dabei gefundene Arten zeigen wir in der Schau.« Anschaulich rückt diese nun anhand von Modellen, Fotos, Informationstafeln und interaktiven Stationen die kleinen Helfer deutlicher ins Bewusstsein.

Und auch die Schönheit mancher Exemplare wird augenfällig. Beispiel Blauflügelige Ödlanschrecke. Verharren diese bedrohten Brachlandbewohner in Ruhestellung, sind sie schwer zu entdecken. Gezeigt werden in einer Vitrine aber auch Schrecken-Modelle im Moment des Flugs, wenn sie ihre auffällig hellblau gefärbten Flügel ausbreiten. Leuchtpunkte vor einem nach menschlichen Gesichtspunkten unansehnlichen Hintergrund, einem brachliegenden Stadtgrundstück. Aus tierischer Sicht, erläutert Bugert, sind solche Freiflächen, die für einen längeren Zeitraum sich selbst überlassen bleiben, Lebensraum für verschiedene Tier- und Pflanzenarten. Eine, die davon profitiere, sei in Frankfurt diese Ödlandschrecke.

Bedroht und wunderschön: Die Blauflügelige Ödlandschrecke ist gut getarnt. Öffnet sie die Flügel, leuchten diese jedoch hellblau. Foto: Nicklas Bauske/Senckenberg

Außer dem Beispiel Brachflächen zeigt die Schau exemplarisch ursprüngliche Waldstücke, städtische Parks, botanische wie private Gärten sowie Streuobstwiesen samt ihrer Insekten-Bewohner. Schnell wird klar: Die Vielfalt der Arten ist enorm, sie passen sich an, nutzen Nischen und lassen sich auch von widrigen Bedingungen nicht abschrecken. Aber: Gefährlich sei das Stadtleben trotzdem, so der Kurator. Lichtverschmutzung mache Insekten zu schaffen. Pestizide lauern beispielsweise in Baumaterialien, was ein Farbeimer in der Schau symbolisiert. Dann das Problem der Flächenversiegelung, was unter anderem den vielen erdnistenden Wildbienen zu schaffen macht. Ihnen werden so überlebenswichtige Rückzugsorte genommen.

Ein Plädoyer für Schwebfliegen fällt sofort ins Betrachterauge. Mittig im Raum positioniert: eine Vitrine mit dem Modell einer stark vergrößerten Hainschwebfliege im wespenähnlichen Tarnkleid. Als Bestäuber ein wertvoller Stadtbewohner, außerdem unaufdringlich und völlig harmlos, wie der Kurator versichert. Nicht nur das. Die Larven dieser Schwebfliege, führt Bugert aus, sind als natürliche Schädlingsbekämpfer der Freund eines jeden Gärtners. Das entsprechende Modell zeigt diese Larven, wie sie sich von Blattläusen ernähren. Sprich: Sie saugen sie aus. Insekten selbst werden ihrerseits auch gefressen - und sind daher im Kreislauf der Natur unverzichtbar für andere Tierarten. Beispielhaft gezeigt mit Präparaten von Meise, Blindschleiche, Specht, Spitz- und Fledermaus.

Was nicht jedem bekannt sein dürfte: Einer der größten Käfer Europas ist im Frankfurter Biegwald heimisch, einem Stück »alter Wildnis« zwischen Bockenheim und Rödelheim, erklärt der Kurator. Die Rede ist vom Heldbock, der samt seiner Larven und deren Fraßgänge im Holz als Exponat ausgestellt wird. Diese Gänge wiederum nutzen später andere Tiere, sagt Bugert. Der Käfer selbst sei vom Aussterben bedroht, unter anderem auch weil er sich auf Eichen spezialisiert hat. Eine Baumart, die nicht nur im urbanen Raum selten geworden ist. Eine Mitmachstation lädt ein, mit den richtigen Bäumen - es gilt beispielsweise Eichenblätter zu erkennen - dem Käfer sogenannten »Trittsteine« zu bieten, um sein Überleben zu sichern. Ist alles richtig, greifen Zahnräder ineinander. Wenn nicht - gleich noch mal versuchen!

Mitmachstation: Welche Trittsteine passen? In der Insekten-Ausstellung im Frankfurter Senckenberg-Naturmuseum braucht der Heldbock Hilfe von Besuchern, um von einem Lebensraum zu anderen zu gelangen. Foto: Nicklas Bauske/Senckenberg

Sehen, staunen, lernen - die Ausstellung vermittelt viel Wissen rund um Stadtinsekten. Es wird zudem über ein Kooperationsprojekt informiert, das die Insektenvielfalt in privaten Frankfurter Gärten erfasst. Die Auswertung sei noch nicht abgeschlossen, so Bugert. Bereits jetzt lasse sich schon erkennen, wie insektenreich Gärten selbst in Großstädten wie der Mainmetropole sein können. Dass manche Insekten weniger willkommen sind, nun, auch das spricht die Schau an. Und bricht eine Lanze für die ungeliebte Deutsche beziehungsweise Gemeine Wespe. Zwei Teller zeigen auf, dass die Tiere nur deshalb so nahe kommen, weil der Mensch ihnen attraktive Alternativen - süße Getränke und Fleisch - zur eigentlichen Nahrung - Blüten und Aas - offeriert.

Insekten, so der Tenor der Ausstellung, sind wertvolle Mitbewohner. Sie bestäuben fleißig - ohne sie würde beispielsweise die Produktion des Kultgetränks Apfelwein leiden -, sie dezimieren den Bestand an Schädlingen sowie Aas und sind ihrerseits Futter für andere Arten. Viele Gründe also, ihnen mit Achtsamkeit zu begegnen.

Infos: Die Sonderausstellung ist bis 1. Dezember zu sehen, Infos: senckenberg.de

Hintergrund: Forschungsprojekt SLInBio Im Forschungsprojekt »SLInBio - Städtische Lebensstile und die Inwertsetzung von Biodiversität« untersuchen laut Pressemitteilung des Senckenberg-Naturmuseums »Frankfurter Forschungsinstitute unter der Leitung des Instituts für sozial-ökologische Forschung (ISOE) gemeinsam mit Partnern aus der Praxis die Zusammenhänge zwischen städtischen Lebensstilen und Insektenvielfalt. Das Projekt zeigt außerdem Wege auf, wie die Wertschätzung für Insekten in der Stadtbevölkerung verbessert werden kann und bietet vielfältige Möglichkeiten, die Insektendiversität zu erleben und sich an ihrer Erforschung zu beteilig.« (Quelle: Senckenberg)

