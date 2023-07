Schaafheim erhält Seniorenwohnanlage mit Pflegeheim

Wohnungsbau: Auf dem Grundstück zwischen Babenhäuser Straße und Heerweg wird bald gebaut - 24 Appartements

Schaafheim 24.07.2023 - 17:05 Uhr 2 Min.

In Schaafheim wird zwischen Babenhäuser Straße und Heerweg eine Seniorenwohnanlage mit 81 Pflegezimmern und 24 Appartements mit betreutem Wohnen entstehen.

Dort erwarb das Unternehmen WOB-Group mit Sitz in Neubiberg bei München ein knapp 6200 Quadratmeter großes Grundstück zwischen Babenhäuser Straße und Heerweg. Das Areal war lange gewerblich genutzt worden, zuletzt standen die Gewerbeeinheit und das angrenzende Bürogebäude leer und verfielen zusehends. Mittlerweile sind die Gebäude abgerissen. Das Gelände wird derzeit für den Baustart einer Seniorenwohnanlage mit Pflegeheim vorbereitet.

Im vierten Quartal dieses Jahres sollen die Arbeiten auf der einstigen Gewerbebrache beginnen. Im Oktober könnte es also losgehen. Ab dann werde es etwa zwei Jahre dauern, bis das Objekt bezugsfertig ist, teilt das Unternehmen auf Anfrage dieses Medienhauses mit. Laut ursprünglichem Zeitplan sollten Baubeginn und Fertigstellung etwa sechs Monate früher erfolgen, doch Änderungen, die jeder öffentliche und private Bauherr kennen dürfte - wie Materialknappheit, Handwerkermangel, aber auch lange Genehmigungszeiten und in jedem Bundesland andere Heimbauverordnungen - machten sich auch bei diesem Projekt bemerkbar.

Nun soll es aber bald mit dem Bau des Hauses losgehen, mit Platz für 24 Appartements für betreutes Wohnen und 81 Pflegezimmer. Anfang Juni habe der Verkauf der Appartements sowie der Pflegezimmer begonnen, teilt die WOB-Vertriebsabteilung mit. Bisher seien sieben Pflegezimmer verkauft, für drei Appartements stünden die Beurkundungen an, einige Wohneinheiten seien reserviert. Ein Großteil der Kunden komme aus dem Rhein-Main-Gebiet, wobei der Erwerb der Seniorenwohnungen oder Pflegezimmer wegen der stark gestiegenen Baufinanzierungszinsen vor allem für jene Käufer interessant sei, die den Kaufpreis überwiegend aus Eigenkapital finanzieren können.

Immerhin werden für ein 23 Quadratmeter großes Pflegezimmer mit Bad 194.000 Euro fällig. Ein Zwei-Zimmer-Appartement im Betreuten Wohnen ist 55 Quadratmeter groß und kostet 285.000 Euro. Kosten, die nicht von jedem zu stemmen sind. Doch das Seniorenwohn- und pflegeheim ist als Kapitalanlage konzipiert, soll den Käufern eine hohe Rendite einbringen. Entsprechend hoch sind die Mieten. Für ein Pflegezimmer beträgt der Quadratmeter-Mietpreis 23,60 Euro, ein Quadratmeter im Appartement schlägt monatlich mit 14,85 Euro zu Buche.

Sobald das Haus fertig ist, übernimmt die Menetatis Unternehmensgruppe den Betrieb. Es sei möglich und gewollt, dass Senioren in den Appartements so lange wie möglich selbstständig bleiben können. Sollte der Pflegefall eintreten, müssten sie ihr gewohntes Umfeld nicht verlassen, sondern könnten in eines der vollstationären Pflegezimmer umziehen. Rückzugs- und Gemeinschaftsräume sollen Individualität und Zusammenleben in ein ausgewogenes Verhältnis bringen.

Ob finanziell leistbar oder nicht - Interesse an der neuen Wohnanlage ist durchaus vorhanden: Die Informationsveranstaltung der WOB-Group in Kooperation mit der Gemeinde Schaafheim vor wenigen Wochen besuchten 200 Menschen.

Melanie Schweinfurth