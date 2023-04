Schaafheim baut Kinderbetreuung aus

Neuer Waldkindergarten und Erweiterung der Kita

Schaafheim 26.04.2023 - 10:30 Uhr 2 Min.

Die Kita im Schaafheimer Ortsteil Mosbach soll nach Erwerb durch die Gemeinde Schaafheim ein Update und einen Erweiterungs-Anbau erhalten. Foto: Klaus Holdefehr

Beide Gremien finden in der Regel dann zusammen, wenn es um Kinderbetreuung geht. Der Sozialausschuss setzt den organisatorischen Rahmens, der Bauausschuss ist dabei, wenn bauliche Änderungen und Erweiterungen nötig sind. Bei der gemeinsamen Sitzung in Schaafheim erläuterte Architekt Richard Beetz zunächst den Sachstand beim Waldkindergarten, der im Röhricheck am Schwimmbad enstehen soll.

Geplant ist dort kein bloßer Bauwagen, der vielen anderen Waldkindergärten in der Region als Domizíl reicht. Dass es bei solchen Vehikeln einen Höhenunterschied zwischen Boden und Nutzungsniveau gibt, werte die Bauaufsicht als Zweigeschossigkeit. Das werfe werfe die Frage von zusätzlichen Fluchtwegen im Brandfall auf, so der Architekt, der auch schon in seiner Heimatgemeinde Altheim Kita-Bauten betreut hat.

Ebenerdiges Gebäude mit Photovoltaik

Deshalb sei ein eigens konstruiertes ebenerdiges Gebäude sinnvoller - am liebsten in Holzständerbauweise und mit Photovoltaik auf dem Dach. Im Röhricheck gibt es schon Einrichtungen, an die sich der Neubau "anlehnen" kann. Das mache die Genehmigung des Bauantrags für ein Gebäude im Außenbereich einfacher. Strom- und Sanitäranschlüsse sind ebenfalls schon vorhanden.

Entstehen soll eine eingruppige Mini-Kita für bis zu 20 Kinder über 3 Jahren, organisatorisch angekoppelt als Waldgruppe der Kita "Sailing Ship for Kids. Die Brutto-Baukosten bezifferte Beetz auf rund 500.000 Euro - eine stolze Summe für einen Waldkindergarten. Der Bauantrag wurde vor acht Wochen eingereicht, die Bauaufsicht des Landkreises Darmstadt-Dieburg hat aber noch eine naturschutzrechtliche Ausgleichsbilanzierung nachgefordert.

Kita Mosbach: Modernisierung und Anbau

Das Gebäude der Kita Mosbach, die in der Trägerschaft der katholischen Kirche betrieben wird, soll durch die Gemeinde angekauft werden. Nach langwierigen Verhandlungen ist dies nun unter Dach und Fach. Nach der Eigentumsübertragung soll nun zunächst eine die Modernisierung des Altbestands erfolgen, in einem zweiten Bauabschnitt die Erweiterung um einen Anbau für zwei Gruppen. Dafür reiche im Grundsatz das vorhandene Grundstück, erläuterte Architekt Peter Arras die Planung. Der benachbarte kommunale Spielplatz könne als Érsatz für die neu überbaute Fläche dienen.

Für die Bauphase werde für diei Kinder Ersatz in Containern geschaffen, deren Miete für ein Jahr bereits in der Gesamtkalkulation von 4,3 Millionen Euro eigeschlossen sei. Mit der Erweiterung soll Raum für zwei neue Gruppen entstehen - eine als U-3-Gruppe mit maximal 12 Plätzen, die zweite als größere altersgemischte Gruppe. Die Arbeiten sollen im Sommer 2024 beginnen, die Bauzeit bezifferte Peter Arras auf ein Jahr.

Zweite Erhöhung der Elternbeiträge in diesem Jahr

Neu geordnet sollen in Schaafheim die Elternbeiträge für die Kinderbetreuung werden. Mit einem Grundsatzbeschluss haben die Kommunalpolitiker die Beiträge schon vor Jahren an den Index der Lebenshaltungskosten gekoppelt - diese Regelung allerdings in den schwierigen Corona-Jahren zweimal ausgesetzt. In einem ersten Anpassungsschritt hat die Gemeindevertretung die Sätze für Ü-3-Kinder pro Betreuungsstunde und Monat bereits von 20,50 auf 23,80 Euro erhöht. Die ersten sechs Betreuungsstunden bleiben kostenfrei. Für U-3-Kinder stiegen die Elternbeiträge von 32,50 auf 37,73 Euro, und zwar für das gesamte Stundenvolumen, weil es immer noch immer keine Freistellung durch das Land gibt. Die neuen Sätze sind mit dem 1. Januar 2023 in Kraft getreten.

Nun soll mit einer weiteren Anpassung an den Lebenshaltungskostenindex eine zweite Erhöhung erfolgen, und zwar zum neuen Kita-Jahr ab 1. August. Der Stundensatz für Ü-3-Kinder soll dann auf 24,75 Euro steigen, für U-3-Kinder auf 39,28 Euro.

Klaus Holdefehr