Sanierung der Ortsdurchfahrt Sickenhofen beginnt Juni/Juli

Bauausschuss: Vorhaben hat sich auf 4,5 Millionen Euro verteuert - Aufruf an Anlieger wegen Hausanschlüssen

Babenhausen 11.05.2023 - 17:39 Uhr 2 Min.

Bereits jetzt verlegt der Zweckverband Gruppenwasserwerk (ZVG) neue Wasserrohre auf der ländlichen Hauptstraße, und es sei wünschenswert, so Bürgermeister Dominik Stadler, nahtlos weiterzumachen. Das betrifft im ersten Schritt neben neuen Kanälen diverse unterirdische Versorgungsleitungen wie Strom, Glasfaser und Gas. Zwei Jahre soll die grundhafte Sanierung dauern, die in fünf Etappen durchgezogen wird; das heißt, die Baustelle "wandert" durchs Ort.

Die Begutachtung durch das Wiesbadener Ingenierbüro für Umweltfragen DAR zeigt, wie dringlich die Maßnahme im 1500 Einwohner zählenden Örtchen ist. "Die Straßenoberfläche ist in sehr schlechtem Zustand", hieß es da von DAR, "fast im gesamten Straßenzug müssen die Kanäle erneuert werden." Und das teilweise auch in angrenzenden Seitenstraßen.

Noch nicht mal begonnen, wird es auch bereits teurer. Die Kosten entfallen auf den Landkreis Darmstadt-Dieburg (Straßenbau) und die Stadt Babenhausen, die Kanalisation, Gehwege und Straßenbeleuchtung zahlt. Binnen eines Jahres haben, so der Baupreisindex des Statistischen Landesamts Hessen, die Preise im Straßenbau um 16 bis 17 Prozent angezogen. Das macht allein im Kanalbau ein Plus von 280.000 auf dann 1,45 Millionen Euro aus und beim Straßenbau, der anteilig auf die Kommune fällt, ein Plus von 300.000 auf dann 1,24 Millionen Euro. Aus dem Vier-Millionen-Projekt ist binnen weniger Monate ein 4,5-Millionen-Vorhaben geworden.

Über die wiederkehrenden Straßenbeiträge tragen die Sickenhöfer einen Teil des Vorhabens mit (der Kalkulationssatz liegt bei 825.000 Euro). Und: Grundstückseigentümer, die einen maroden Hausanschluss zum Kanal hat, müssen auch diese Kosten tragen. Betroffen sind rund 90 Hausanschlüsse.

Weil sich viele Anlieger trotz Aufforderung nicht melden, startet der Bürgermeister jetzt einen Aufruf: "Alle Eigentümer, deren Grundstücke im unmittelbaren Projektbereich an der K183 liegen, sollen sich dringend an tim.reinheimer@dar.de zu wenden", heißt es aus der Verwaltung. Bislang sei der Rücklauf gering. Stadler: "Dies erstaunt die Mitarbeiter des Ingenieurbüros und der Stadtentwässerung Babenhausen. Die Bürger haben nun die Möglichkeit, im Rahmen dieser Gespräche ihre Anschlusssituation an den städtischen Kanal zu erörtern oder zu optimieren um Kosten einzusparen."

Politisch wurde einstimmig der Auftrag zur Ausschreibung der Bauarbeiten erteilt. Dass die Gestaltung der Hauptstraße wenig Spielraum zulässt, auch das wurde angesprochen: 5,50 Meter Fahrbahnbreite müssen erhalten bleiben, um den Begegnungsverkehr von Last- und Personenwagen zu gewährleisten.

Dass die Stadt kürzlich als 700. Teilnehmer der Initiative "Lebenswerte Städte" beigetreten ist, lässt Hoffnung aufkommen. Der Wunsch nach Tempo 30 auf der Ortsdurchfahrt wurde von vielen Bürgern bekräftigt. Die bundesweite Initiative will Kommunen stark machen, selbst zu entscheiden, auch auf innerörtlichen Hauptverkehrsadern Tempo 30 einzuführen. Im Falle Sickenhofens ist der Landkreis Darmstadt-Dieburg Entscheidungsbehörde.

Ursula Friedrich