Rund 1500 Schüler bleiben in zurückliegenden Jahren mehrfach sitzen

Nach Corona-Sonderregelung

Wiesbaden 19.05.2023 - 09:04 Uhr < 1 Min.

Dies geht aus einer Antwort des Kultusministeriums auf eine parlamentarische Anfrage des fraktionslosen Landtagsabgeordneten Rolf Kahnt in Wiesbaden hervor. Darunter seien rund 900 Schüler und 600 Schülerinnen gewesen.

Wie ein Ministeriumssprecher erläuterte, haben sowohl im Schuljahr 2018/2019 als auch 2022/2023 knapp 2,6 Prozent aller Schülerinnen und Schüler eine vorangegangene Klassenstufe wiederholt. In den Klassenstufen 1 und 2 wird Sitzenbleiben nicht erfasst. Im Schuljahr 2020/2021 verringerte sich die Wiederholer-Quote deutlich auf rund 1,1 Prozent - was mit Sonderregelungen in der Corona-Pandemie zusammenhängt.

