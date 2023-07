Rochus-Areal in Dieburg: Investoren geben auf

Kosten von 65 statt 50 Millionen Euro

DIeburg 15.07.2023 - 09:14 Uhr 2 Min.

Das Rochus-Areal in der Dieburger Innenstadt (im Bild links angeschnitten die Rochus-Kapelle und rechts das ehemalige Bettenhaus) bleibt zusätzliche Jahre eine Ruinenlandschaft. Die Investoren haben die Bebauung mit Pflegeheim, Praxen und Wohnungen aufgegeben, das Vorhaben geht zurück auf Los. Das Rochus-Areal in der Dieburger Innenstadt (im Bild das ehemalige Bettenhaus) bleibt zusätzliche Jahre eine Ruinenlandschaft. Die Investoren haben die Bebauung mit Pflegeheim, Praxen und Wohnungen aufgegeben, das Vorhaben geht zurück auf Los.

Dies teilte die Stadt am Donnerstagnachmittag mit; am Donnerstagabend befassten sich bereits die Stadtverordneten in ihrer letzten Sitzung vor der Sommerpause mit dem Thema (siehe Hintergrund). Die Nachricht ist ein enormer Rückschlag für die Stadtentwicklung: Auf fast einem Hektar Fläche sollten ein Pflegeheim, Arztpraxen, Sozialwohnungen, Studenten-WGs und fast 50 klassische Wohnungen entstehen, was sich nun mehrere Jahre verzögern oder in ganz anderer Form realisiert werden dürfte.

Das Bauleitverfahren war durch einen Planungsstopp der Investoren bereits Anfang des Jahres ins Stocken und das gesamte Vorhaben ins Wanken geraten. Im Juni sollte ein Treffen von Bürgermeister, Fraktionsspitzen und Investoren noch einmal sondieren, wie die Projektgemeinschaft die lange und aufwändig vorbereitete Bebauung des innerstädtischen Filetstücks retten könnte. Das Treffen fand auch statt, brachte aber keine Wende mehr.

Gestiegene Baukosten , Bauzinsen, keine Förderungen

Der Grund: Die Investoren können ihr nach gewonnener Auslobung 2021 zunächst gewinnbringend kalkuliertes Vorhaben mittlerweile nicht mehr wirtschaftlich darstellen. Drei Aspekte haben dazu geführt: die zuletzt noch einmal stark gestiegenen Baukosten, die seit Anfang vorigen Jahres massiv gestiegenen Bauzinsen (den Großteil der Investition hätten die Unternehmer über Kredite finanzieren müssen) und den Wegfall üppiger Bundesförderungen für den Wohnungsbau.

Ergebnis: Statt veranschlagter 50 Millionen Euro hätte die Projektgemeinschaft inzwischen 65 Millionen ausgeben müssen, um die neue Gesundheits- und Wohninfrastruktur im Herzen der Gersprenzstadt zu verwirklichen - dies alles wie gesagt bei weniger Förderung. Vor anderthalb Jahren hätte die Gemengelage noch deutlich freundlicher ausgesehen; den entscheidenden Faktor Zeit hatte die Projektgemeinschaft immer wieder angemahnt und - aus ihrer Sicht unnötige - Verzögerungen in der kommunalpolitischen Begleitung, vor allem durch den Dieburger Magistrat, kritisiert.

Sehen keine Chance mehr, das Rochus-Areal im Konsens mit der Stadt wirtschaftlich zu entwickeln: Christian Früchtenicht (l.) und Janek Riedl, zwei der drei Investoren.

Nun also ist die Sache gescheitert, was sich seit einem halben Jahr andeutete. Die Projektgemeinschaft wird den Kaufvertrag mit aufschiebender Wirkung, den sie mit der Stadt Darmstadt (die über ihr Klinikum Besitzer der Fläche ist), nicht vollziehen. Ergo wird sie den geheimen Kaufpreis - wohl im höheren einstelligen Millionenbereich - nicht überweisen und das Gebiet steht demnächst wieder zum Verkauf. Zuletzt hatten die Investoren noch damit geliebäugelt, das Areal zu behalten, auf günstigere Zeiten oder neue planerische Rahmenbedingungen wie eine stärkere Ausnutzung des Grundstücks zu hoffen und womöglich das ehemalige Bettenhaus als Flüchtlingsunterkunft zwischen zu nutzen. Ein Flüchtlingsheim im Stadtzentrum lehnte der Magistrat aber ab, womit den Investoren auch diese potenzielle Einnahmequelle versiegte.



Hintergrund: Stadt prüft nun eigenen Kauf des Rochus-Areals Am Donnerstagabend reagierten Bürgermeister und Parlamentarier in der Dieburger Stadtverordneten-Versammlung relativ gefasst auf den weitreichenden Ausstieg der Investoren. Dies überraschte insofern, dass der nichts anderes bedeutet als zusätzliche Jahre mit verlassenen Ruinen in der Dieburger Innenstadt und einer zunächst verpassten Chance, für Entlastung auf dem engen und teuren Wohnungsmarkt im beliebten Mittelzentrum und seiner Umgebung zu sorgen. Die Abgeordneten aller fünf Frakionen votierten nach kurzen Stellungnahmen auf Vorschlag der CDU-FDP-UWD-Kooperation einstimmig dafür, dass nun die Stadt sondieren solle, ob sie das Rochus-Areal der Stadt Darmstadt selbst abkaufen könnte. Beim Wettbewerb vor zwei Jahren hatte die Projektgemeinschaft von Christian und Timm Früchtenicht sowie Janek Riedl am Ende noch einen Bewerber aus dem Feld geschlagen. Dieser Zweitplatzierte hat aller Voraussicht nach kein Recht darauf, nun automatisch als Nachrücker zum Zug zu kommen. (jed)

