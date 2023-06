Rheinfähre «Landskrone» zwischen Hoffen und Bangen

Unterstützung vom Staat

Nierstein/Trebur 09.06.2023 - 18:35 Uhr 3 Min.

Die Rheinfähre "Landskrone" legt im hessischen Trebur an. Die Fähre kämpft mit wirtschaftlichen Schwierigkeiten.

Unterhalb der Weinberge gleitet die weiß, grün und gelb lackierte «Landskrone» über den Rhein. Thomas Mörgenthaler steuert die Fähre gekonnt an die Rampe auf der anderen Seite des Flusses. Mehrere Autos und eine Hand voll Radfahrer fahren von Deck. Platz für weitere Fahrgäste wäre an Bord durchaus. «Früher hatten wir Zweierreihen, die im Berufsverkehr runtergefahren sind», sagt Mörgenthaler, der seit 25 Jahren als Kapitän der Fähre zwischen dem rheinland-pfälzischen Nierstein und dem südhessischen Kornsand arbeitet. «Jetzt haben wir noch ein Drittel davon», sagt der 59-Jährige.

Grund für den Passagierrückgang ist die Sperrung zweier wichtiger Zufahrtsstraßen auf beiden Rheinseiten: In Nierstein (Kreis Mainz-Bingen) läuft der Neubau einer Unterführung der B420 Richtung B9. Auf hessischer Seite ist die L3096 nach Geinsheim (Kreis Groß-Gerau) wegen Renovierungsarbeiten dicht.

So geriet die Fähre in eine finanzielle Schieflage und stand kurz vor der Insolvenz. «Dass wir so stark betroffen sind, hätten wir nicht gedacht», sagt Mörgenthaler. «Ich habe die ersten drei Wochen kaum geschlafen», erzählt der Fährmann über seine Angst um den Job. Auch finanziell machte sich die Situation bemerkbar, er und seine Kollegen mussten für vier Monate in Kurzarbeit.

Um die Fähre am Laufen zu halten, zahlte das Land Rheinland-Pfalz Entschädigungen. Das hessische Verkehrsministerium hatte einen Antrag auf finanzielle Hilfen zunächst zurückgewiesen, da die gesperrte L3096 auf hessischer Seite nicht direkt zur Fähre führe. Nach einer Petition mit über 8000 Unterschriften und Berichten über das drohende Aus der Fähre sicherte das Ministerium doch finanzielle Unterstützung zu - wegen ihrer «hohen Bedeutung für die Straßenverbindung zwischen den beiden Bundesländern».

Betrieb über den Sommer gesichert

Wie viel Geld aus Hessen fließen soll, ist noch unklar. «Wir sind aktuell weit weg davon, unseren Betrieb zu retten», sagt Cornelia Dries, die Betreiberin der Fähre. Der Betrieb über den Sommer sei gesichert. Ab Ende Juni könnten demnach wieder mehr Fahrgäste kommen, weil die wichtigste Zufahrtsstraße L3096 über den Sommer geöffnet werden soll. Ab Herbst sind allerdings weitere Vollsperrungen geplant, die Dries zufolge insgesamt bis 2027 andauern könnten. Ohne staatliche Hilfe schaffe die Fähre es nicht durch den Herbst.

Bis 1979 gehörte die «Landskrone» dem Land Rheinland-Pfalz, dann übernahm der Vater von Dries, Adalbert Kraft, die Fähre. Das Spannungsfeld zwischen öffentlich relevanter Infrastruktur und einer Finanzierung als privates Unternehmen zeigt sich gerade in Ausnahmesituationen wie während der aktuellen Bauarbeiten.

Ähnlich sieht es Ernst Branner, Ortsbürgermeister der Gemeinde Uelversheim, der die Fähre mit seinem Mini-Cabrio überquert. «Die Fähre müsste behandelt werden wie eine öffentliche Straße oder Brücke», sagt der 68-Jährige, der aus beruflichen Gründen seit langem täglich die Fähre nimmt.

Noch abhängiger von der Verbindung ist Aljoscha Krehl, der mit einem roten Traktor auf das Deck rollt. Sowohl auf rheinland-pfälzischer als auch auf hessischer Seite bestellt er Ackerflächen für eine Bio-Landwirtschaft. «Ohne die Fähre geht es nicht», sagt Krehl. «Mit dem Traktor kann ich nicht auf die Autobahn.» Die Alternative hieße für ihn, alle Agrargeräte doppelt zu kaufen und mit dem Auto über die nächste Rheinbrücke zwischen Mainz und Ginsheim zu fahren.

Im Sommer zieht es viele Besucher zum Weinfest nach Nierstein. Darunter sind auch Menschen aus Hessen, für die die Fähre eine wichtige Verbindung in die schöne Stadt im benachbarten Bundesland ist. Dass Wein in Nierstein eine große Rolle spielt, merkt man dem Ort in der Tat schnell an: Weinreben säumen die Fassaden vieler Fachwerkhäuser, ein Winzerhaus reiht sich praktisch an das nächste.

«Aus der hessischen Seite machen die Leute aus jedem Dorf ein-,zweimal eine Fahrradtour hier rüber», betont Aljoscha Krehl. So auch Lukas Herud, der in voller Radlermontur mit seinem Rennrad aus Kornsand nach Nierstein übersetzt und nach Mainz rheinabwärts will. «Mir ist Umweltschutz und Nachhaltigkeit wichtig», sagt der 42-Jährige. Statt im Alltag die Fähre nehmen zu können, mit dem Auto über die Autobahnbrücke zu fahren, würde dem Anspruch widersprechen. «Ich habe keine Lust, extra Sprit zu verbrennen», sagt Herud, bevor er wieder auf seinen Sattel steigt.

Neben der «Landskrone» waren in der Vergangenheit auch andere Fähren in finanzielle Schwierigkeiten geraten. Die Mainfähre zwischen den Frankfurter Stadtteilen Höchst und Schwanheim stand nach eigenen Angaben kürzlich vor dem Aus, bevor die Stadt und der Energieversorger Süwag ihre Zuschüsse erhöhten. «Die Zukunft der Mainfähre ist gesichert», verkündet Oberbürgermeister Mike Josef (SPD) am Freitag am Höchster Fähranleger. 20 Kilometer südlich von Nierstein fährt eine Fähre zwischen der Verbandsgemeinde Eich und Gernsheim.

Den zweieinhalbminütigen Weg von Ufer zu Ufer möchte Fährmann Mörgenthaler auch in Zukunft ansteuern. «Wir hoffen, dass es weitergeht», sagt der 59-Jährige. «Alle wollen nach Ibiza oder Mallorca, aber mit dem Kiesstrand hier ist es doch wie auf Ibiza», sagt er nach dem Anlegen in Kornsand.

dpa/lesa