Regnerisches Wetter vom Ostermarkt in Babenhausen - Viel los in der Halle

Babenhausen 02.04.2023 - 13:04 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Gut besucht war beim Babenhäuser Ostermarkt die Stadthalle. Foto: Michael Prasch

Der April hatte begonnen, wie der März geendet hatte: regnerisch. So sah zumindest am Samstag mancher Marktbeschicker bei Dauerregen etwas bedröppelt drein. Und ebenso die Besucher, die meist unter Regenschirmen recht rasch vorankommen wollten. "Wir haben das geplante Feuerwerk und auch das Osterfeuer abgesagt", erklärte bereits um die Mittagszeit Helmut Fendt.

Der Sonntag zeigte sich ebenfalls aprillaunisch. Da hatten sich auch Geschäfte in der Innenstadt mit eingeschaltet. Gewohnt sehr gut lief der Marktbetrieb in der Stadthalle, wo vor allem Hobbykünstler ihre Stände hatten. Auch bemalte Ostereier wurden da präsentiert. Sogar aus Tschechien war ein Händler mit seinen zerbrechlichen Schätzen angereist. Ein kunstvoll bemaltes Ei kostete da allerdings stattliche zehn Euro. Holzarbeiten aus dem Spessart wurden in der Halle ebenfalls offeriert. Ein besonderer Hingucker war der Stand von Edith Schnatz aus Aschaffenburg, die zarte Seidentücher und bunte Seidenmalerei präsentierte. Allein an die 50 Stände umfasste der Markt in der Halle. Außen herum waren es nochmal mehr als 100. Dazu gehörte auch die Gewerbeschau auf dem Parkplatz vor der Stadthalle. Dort präsentierten Autohäuser ihre Fahrzeuge.

Michael Prasch