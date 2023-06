Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Raserprozess: Angeklagter zeigt Reue

Mit 130 durch Wiesbaden

Wiesbaden 19.06.2023 - 13:10 Uhr < 1 Min.

Der 25-jährige Syrer sagte am Montag vor dem Landgericht Wiesbaden, sein damaliges Verhalten sei keine Absicht gewesen: «Ich bereue es hier heute von ganzem Herzen.» Er wisse, dass er die Ereignisse im Herbst 2022 nicht mehr rückgängig machen könne, und biete der Opferfamilie seine Unterstützung an. Weiter inhaltlich äußerte sich der Angeklagte vorerst nicht. Sein Anwalt kündigte eine Einlassung zur Sache für kommenden Freitag an.

Laut Anklage war der 25-Jährige im Oktober 2022 mit Tempo 130 über mehrspurige Straßen der Wiesbadener Innenstadt gerast. Dort seien maximal 50 Kilometer pro Stunde erlaubt. Der einst vor dem syrischen Bürgerkrieg nach Deutschland geflohene junge Mann habe mindestens acht Autos überholt, das Auto einer Fahrerin geschnitten und mehrere rote Ampeln missachtet. Schließlich stieß er mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Dessen laut Staatsanwaltschaft nicht angeschnallter Fahrer wurde aus seinem Fahrzeug geschleudert. Er erlag einen Tag später seinen schweren Verletzungen.

Der wegen Mordes angeklagte 25-Jährige sitzt in Untersuchungshaft. Er und seine vier einstigen Beifahrer, darunter ein Kind, waren bei dem Unfall an einem Samstagabend schwer verletzt worden. Ermittler stellten die Todesfahrt aufwendig nach. Den Verdacht auf ein illegales Autorennen mit weiteren beteiligten Fahrzeugen ließen sie wieder fallen.