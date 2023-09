Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Radweg, Baugebiet und Windkraft im Schaafheimer Ausschuss

Sitzung am Montag um 20 Uhr in der Kulturhalle

Schaafheim 03.09.2023 - 13:34 Uhr < 1 Min.

Außerdem sind Windkraftanlagen ein Thema. Sie könnten auf zwei Vorrangflächen entstehen. Die Gemeinde strebt ein sogenanntes Flächenpooling an, um die Anlagen möglichst sinnvoll zu platzieren und möglichst viele Bürger am Pachtertrag teilhaben zu lassen. Dazu soll eine »Vergabegruppe Windkraft« gebildet werden, für die nun Mitglieder aus der Gemeindevertretung nominiert und in der nächsten Sitzung der Gemeindevertretung gewählt werden sollen.

Klaus Holdefehr