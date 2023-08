Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Radfahrerin bei Unfall in Frankfurt schwer verletzt

Schwerste Kopfverletzungen

Frankfurt 14.08.2023 - 14:49 Uhr < 1 Min.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 26-jährige junge Radfahrerin am Sonntagnachmittag den Grüneburgweg entlang in Richtung Eschersheimer Landstraße. Die 58-jährige Fahrerin einer Mercedes A-Klasse befuhr den Reuterweg in Richtung Bremer Platz.

An der Ampelkreuzung Grüneburgweg / Reuterweg kam es zum Zusammenstoß. Die Radfahrerin wurde von dem Pkw erfasst und schlug mit dem Kopf auf dem Asphalt auf. Die Geschädigte erlitt schwerste Kopfverletzungen und wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Sie ist mittlerweile nicht mehr in Lebensgefahr.

Die Autofahrerin erlitt einen Schock und wurde vom Rettungsdienst erstversorgt.

Der Unfallhergang und die Unfallursache sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Meldung der Polizei Frankfurt