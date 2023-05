Prozess in Hanau gegen Vater um Mord an seinen Kindern vor Ende

Tat erschütterte ganz Deutschland

Hanau 22.05.2023 - 11:51 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Seiner Tochter soll der Inder mit einem scharfen Gegenstand in den Hals geschnitten haben. Der Sohn soll in Todesangst auf den Balkon geflüchtet und in die Tiefe gesprungen sein. Passanten hatten das Kind mit schwersten Verletzungen am Boden vor dem Haus gefunden. Es starb kurz darauf im Krankenhaus.

In einer vor Gericht verlesenen Erklärung hatte der Mann die Verantwortung für den Tod der Kinder übernommen. «Meine Tat ist unentschuldbar, ich bedauere sie zutiefst. Niemand kann mir verzeihen, daher frage ich auch nicht nach Vergebung», hieß es darin.

Hintergrund ist der Anklage zufolge die Trennung und der Auszug seiner Frau. Mit der Tat habe er sie bestrafen wollen, die nicht mehr mit ihm zusammenkommen wollte. Vor Gericht hatte die Frau Gewaltausbrüche und Drohungen des wegen zweifachen Mordes angeklagten Mannes geschildert.