Prognosen: CDU stärkste Kraft in Hessen

Tanja Raab-Rhein (M) wirft neben ihrem Ehemann Boris Rhein, CDU-Spitzenkandidat und Ministerpräsident von Hessen, im Wahllokal im Stadtteil Nieder-Eschbach ihren Stimmzettel in die Wahlurne. In Hessen findet am Sonntag die Wahl zum 21. Hessischen Landtag statt.