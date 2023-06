Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Piktogramme und Attrappen: Babenhäuser Kitas sollen sicherer werden

Verkehr: Umfangreiche Maßnahmen sollen die schwächeren Verkehrsteilnehmer besser schützen

Babenhausen 28.06.2023 - 12:38 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Dummys, Messtafeln, Piktogramme: An den städtischen Kitas (Foto: Langstadt) sollen umfangreiche Maßnahmen schwache Verkehrsteilnehmer besser schützen. Foto: Ursula Friedrich

Die Jürgen-Schumann-Straße zur dortigen Kita Wichtelwald ist verlockend breit, die Betreuungseinrichtung wegen des Busch- und Baumbestands erst kurzfristig auszumachen. Damit Tempo 30 eingehalten wird, zeigt eine Geschwindigkeitsanzeigetafel jetzt das Tempo des Verkehrsteilnehmers an. "Die Messtafel zählt auch die Fahrzeuge", erklärt der Bürgermeister.

Kurz vor der Kita weisen großflächige Piktogramme auf dem Asphalt auf die jungen Verkehrsteilnehmer hin. Was ebenso Wirkung zeige, seien Streetdummys, kindliche Kunststoffattrappen, die vom Bordstein winken. Die sind zum Verdruss des Rathauschefs geklaut worden, kaum dass sie aufgestellt waren. Trotzdem glaubt Stadler an den Erfolg der Projekts rund um die Kitas, zu der vorm Wichtelwald weitere Maßnahmen gehören. Die sechs Stellplätze für den Hol- und Bringverkehr der Kinder wurden auf 15 Minuten Parkzeit begrenzt.

Passiert sei in der letzten Zeit nichts, auch seien die Kitas nicht als Unfallschwerpunkte bekannt. Trotzdem wolle man präventiv aktiv sein, um Unfälle zu verhüten. "Auch beim Treffen des Stadtelternbeirats vor drei Wochen wurde das Verkehrsproblem angesprochen", so Stadler. Jetzt hat die Verwaltung für jede Einrichtung nach individuellen Lösungen gesucht.

"Das Hauptproblem ist der Durchgangsverkehr", so der Bürgermeister, davon sei auch die Kita Langstadt betroffen. Hier stehen die Kunststoffdummys noch, die auf die schwächsten Verkehrsteilnehmer hinweisen. Stadler: "In der Regel fahren die Leute vorsichtiger." Für die gesamte Maßnahme wurden etwa 15000 Euro für Material, das meint die Hinweistafeln, Buddys und Piktogramme, bewegt. Auch im Neubaugebiet in Sickenhofen sei man tätig geworden, meinte Katharina Freckmann aus dem Bauamt, um zu schnelles Fahren im verkehrsberuhigten Bereich zu unterbinden.

Im Bereich der Martin-Luther-Straße, über die neben der evangelischen Kita auch die einzige Grundschule der Kernstadt und das Oberstufengymnasium angedient werden, gibt es indes weiter keine Lösungen. Hier haben weder Schilder, Dummys noch Piktogramme den gewünschten Erfolg, die Verkehrsituation in Griff zu bekommen. Stadler spricht von einer "schwierigen Gemengelage« . Das beauftragte Planungsbüro will im dritten Quartal Ideen vorbringen, wie die Situation entschärft werden könnte. ufr

ufr