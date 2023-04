Photovoltaik für die Landratsämter

Energiewende: Landkreis Darmstadt-Dieburg plant auch auf Schulen neue Anlagen - Keine Anfragen zu Agri-PV-Anlagen

Darmstadt-Dieburg 02.04.2023 - 13:23 Uhr 2 Min.

An Trakt eins des Landratsamts in Kranichstein gibt es eine kleine PV-Anlage an der Fassade. Die Paneele sind in Form des blauen Logos des Landkreises Darmstadt-Dieburg angeordnet. Foto: Jens Dörr

Die öffentlichen Auskünfte der Kreisverwaltung zeigen, wo und in welcher Dimension der Kreis auf Schulen und sonstigen Liegenschaften schon Anlagen errichtet hat und wo er dies demnächst vorhat. Zudem widmen sie sich der Freiflächen-Photovoltaik.

Jene Immobilien, die man mit dem Landkreis wohl zuerst in Verbindung bringt, sind die Landratsämter in Kranichstein und Dieburg. Trotz mehrerer Gebäude an den beiden Standorten spielen PV-Anlagen dort aber noch keine Rolle. Einzig an Trakt eins des Ensembles in Kranichstein gibt es eine kleine Anlage an der Fassade. Die Anlage an der Südseite erzeugt aber eine Leistung von weniger als fünf Kilowatt. Dies entspricht einer Energie von weniger als fünf Kilowattstunden, die diese Anlage (bei Sonnenschein) stündlich erzeugen kann.

Am Kreishaus in Dieburg, obwohl vor einigen Jahren millionenschwer modernisiert, wird mit dieser Technologie bislang gar kein Strom erzeugt. An beiden Standorten der Kreisverwaltung soll sich das aber bessern: Auf Trakt eins und Trakt fünf in Kranichstein sollen zusätzliche Anlagen auf den Dächern entstehen; für die Trakte sieben und acht wird die Machbarkeit noch geprüft. In Dieburg kommen die Dachflächen von drei Bauteilen für die Nachrüstung mit PV-Anlagen in Frage. Ausgeschlossen wird am Dieburger Landratsamt derzeit eine Installation von Paneelen am denkmalgeschützten Gebäudeteil mit seinem Sattel- beziehungsweise Walmdach. Zu Leistung und Kosten dieser Anlagen in spe gibt es noch keine detaillierten Angaben. Haushaltsmittel seien dafür aber schon eingeplant, lässt der Kreis wissen.

Das Gros der Liegenschaften des Kreises bilden freilich die Schulgebäude und Sporthallen. Dort hat der Kreis in den vergangenen 15 Jahren gemeinsam mit externen Investoren oder in Form von Bürgersolaranlagen 34 Photovoltaik-Projekte umgesetzt. Die Gesamtleistung beträgt 1582 Kilowatt. Zwei Projekte befinden sich gerade in der Umsetzung. Neun weitere werden gerade geprüft, geplant oder sind ausgeschrieben. Im Zuge von Schulneubauten sind die Anlagen in den jeweiligen Projektbudgets eingepreist. Bei Nachrüstungen erfolgt die Finanzierung aus dem investiven Budget "Energiesparmaßnahmen" des Gebäudemanagements des kreiseigenen Da-Di-Werks.

Zudem erzeugen Anlagen auf mehreren Kompostierungswerken des Kreises (darunter das Werk in Semd) derzeit eine Leistung von 213 Kilowatt. Mit Blick auf mögliche Freiflächen-Photovoltaik rechnet der Kreis zwar vor, dass es im Kreisgebiet insgesamt 28.677 landwirtschaftlich genutzte Hektar gibt. Für sogenannte Agri-PV-Anlagen kommt aber vor allem qualitativ weniger wertvoller Boden mit niedriger Acker- und Grünlandzahl sowie einem niedrigen Bodenwert von weniger als zwei Euro pro Quadratmeter in Frage. Beides zusammen trifft zwischen Bickenbach und Babenhausen derzeit nur auf 1020 Hektar zu. Aktuell liegen der Landwirtschafts-Verwaltung aus den Kreis-Kommunen keine laufenden Anfragen zur Errichtung von Agri-PV-Anlagen vor. jed

Hintergrund: PV-Anlagen auf Schulen und Sporthallen im Ostkreis In den vergangenen Jahren hat der Landkreis Darmstadt-Dieburg auch auf Schulen und Sporthallen im östlichen Kreisgebiet Photovoltaik-Anlagen installiert. Seit 2009 ist dies beispielsweise an der Schaafheimer Eichwaldschule der Fall. Die dortige Anlage verfügt über eine Leistung von 16 Kilowatt. Im Zuge der dortigen Neubauten soll bis 2027 eine rund sechsmal leistungsfähigere Anlage entstehen. In Babenhausen gibt es an der Joachim-Schumann-Schule bereits eine Anlage mit 53 Kilowatt. Ende dieses Jahres soll auf dem neuen Multifunktionsgebäude der JSS eine weitere Anlage mit 70 Kilowatt in Betrieb gehen. Seit 2009 ist die Babenhäuser Schule im Kirchgarten mit einer PV-Anlage (21 Kilowatt) ausgestattet, seit 2019 die neue Bachwiesenschule in Hergershausen (28 Kilowatt). Letztere war zuvor am Pfungstädter Hallenbad betrieben und dann in den Babenhäuser Stadtteil transferiert worden. Weitere Anlagen gibt es an der Groß-Umstädter Geiersbergschule, der Eppertshäuser Stephan-Gruber-Schule sowie an drei Schulen und vier Sporthallen in Dieburg. (jed)