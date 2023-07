Pendelstrecke nach Hanau: Sperrungen am Bahnhof Gelnhausen

Vorbereitung für Gleisausbau

Gelnhausen 13.07.2023 - 12:05 Uhr < 1 Min.

Seit diesem Montag ist der Zugang zur Personenunterführung auf dem Park & Ride Parkplatz (Südseite) am Bahnhof Gelnhausen gesperrt. Grund dafür sind laut einer Pressemitteilung der Deutschen Bahn die Vorbereitungen für den anstehenden Gleisausbau zwischen Hanau und Gelnhausen. Der Treppenabgang bleibe dauerhaft gesperrt, da die Bahn den Bereich künftig als Baueinrichtungsfläche benötige. Die Nordseite des Bahnhofs könne weiterhin über den Treppenzugang im Bereich der Lagerhausstraße (Südseite) erreicht werden.

Damit die Deutsche Bahn zum Jahreswechsel mit dem viergleisigen Ausbau der Pendelstrecke beginnen kann, würden am Gelnhäuser Bahnhof zunächst einige Umbauten vorgenommen. So baue das Unternehmen teilweise das Bahnsteigdach am Mittelbahnsteig zurück und errichte als Ersatz drei neue Wetterschutzhäuser. Außerdem würden stillgelegte Gleise entfernt und provisorische Oberleitungsmasten aufgestellt.

Pendler und Reisende, so das Unternehmen, würden die Arbeiten am Bahnhof Gelnhausen in den kommenden Monaten verstärkt wahrnehmen. Die Deutsche Bahn setze alles daran, die von den Bauarbeiten ausgehenden Störungen so gering wie möglich zu halten - etwa, in dem Bauarbeiten nachts vorgenommen würden. Für Beeinträchtigungen auf Reisen bittet das Unternehmen um Entschuldigung.

