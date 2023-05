Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Paulskirchenversammlung steht trotz Scheiterns für Wendepunkt

18. Mai 1848

Frankfurt 16.05.2023 - 08:43 Uhr 3 Min.

Die historische "Jahrhundertglocke" steht vor der Paulskirche in Frankfurt. Die Glocke wurde anlässlich des bevorstehenden Paulskirchen-Jubiläums aufgestellt.

Als das erste frei gewählte Parlament Deutschlands vor 175 Jahren in Form einer Nationalversammlung in der Frankfurter Paulskirche zusammentrat, hatte es ein klares Ziel: eine freiheitliche Verfassung für ganz Deutschland zu entwerfen. Vorangegangen waren unruhige Jahre, die napoleonischen Befreiungskriege lagen noch nicht zu lange zurück, und die Zersplitterung in viele kleine Fürstentümer schien vielen nicht mehr zeitgemäß.

Parteien nach heutigem Verständnis gab es nicht - und Berufspolitiker noch viel weniger: Unter denen, die am 18. Mai als gewählte Abgeordnete aus allen Mitgliedsstaaten des Deutschen Bunds zusammenkamen, waren der heute vor allem als Märchenforscher bekannte Göttinger Professor Jacob Grimm oder der Pädagoge und «Turnvater» Friedrich Ludwig Jahn. Viele Juristen und Beamte waren darunter, etwa 50 Professoren - keine repräsentative Zusammensetzung der Gesamtgesellschaft.

Das 175. Jubiläum der Paulskirchenversammlung soll gefeiert werden - in Frankfurt mit einem viertägigen Bürgerfest. Am Jubiläumstag hält Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Festrede - natürlich in der Paulskirche. Vor wenigen Wochen würdigte er die Paulskirche als einen «der herausragenden Orte der deutschen Demokratiegeschichte - einen Schatz von nationaler Bedeutung». Mit einer umfassenden Sanierung und einem noch zu errichtenden «Haus der Demokratie» soll die Paulskirche noch mehr Strahlkraft erlangen.

Symbolträchtiger Ort war sie schon seit jeher: Hier wird an Verfolgung und Widerstand während des Nationalsozialismus erinnert, hier wird alljährlich der Friedenspreis des deutschen Buchhandels vergeben.

Erstes Auftrumpfen der Demokratiebewegung

Doch war die Paulskirchenversammlung tatsächlich das erste große Auftrumpfen der Demokratiebewegung in Deutschland? Frauen waren weder als Abgeordnete vertreten, noch besaßen sie ein Wahlrecht. Damit war etwa die Hälfte der Bevölkerung ohnehin von dem demokratischen Prozess ausgeschlossen.

«Man muss es im historischen Kontext betrachten - und für die damaligen Verhältnisse war die Wahl schon ziemlich inklusiv. Auch wenn sie aus heutiger Sicht natürlich sehr restriktiv war», sagt der Politikwissenschaftler Ulrich Sieberer von der Universität Bamberg. Denn während das Parlament in England nur ein Fünftel der männlichen Bevölkerung repräsentierte, durften vier Fünftel bei der Wahl der Frankfurter Nationalversammlung ihre Stimme abgeben.

Sieberer untersucht in einem seit 2015 laufenden Projekt, ob die Arbeitsweise der Frankfurter Nationalversammlung der Arbeitsweise heutiger Parlamente ähnelt. Die Ausgangsvoraussetzungen waren unterschiedlich, fehlte doch fast allen Abgeordneten in der Paulskirche Erfahrung in der politischen Praxis. «Es gibt ja oft die Vorstellung von einem Professorenparlament, von Amateuren, die eher zufällig in der Paulskirche zusammengekommen sind, eher dilettantisch, und dass es deshalb schief ging», beschreibt er den mitunter kritischen Blick auf die Paulskirchenversammlung.

Dabei unterschied sich ihre parlamentarische Arbeit kaum von der Arbeit heutiger Abgeordneter, fand Sieberer bei der Untersuchung der Abstimmungslisten und anderer Parlamentsdokumente heraus. «Innerhalb von sechs Wochen etablierten die Abgeordneten schon Fraktionen», sagt Sieberer. «Den Abgeordneten wurde einfach sehr schnell klar, dass man sich in einem Parlament zusammenschließen muss, wenn man etwas erreichen will.» Unter den schwierigen Bedingungen und ohne Vorerfahrung hätten die Abgeordneten «erstaunlich professionell» gearbeitet.

Revolutionäre Ereignisse des Jahres 1848

Ohne die revolutionären Ereignisse des Jahres 1848 hätte es die Paulskirchenversammlung wohl gar nicht erst gegeben. «Da kam natürlich ein riesiger Aufbruchsgeist in die deutsche Gesellschaft hinein», sagt Sieberer. Es habe aber nicht nur Revolutionäre, sondern auch Vertreter des alten Regimes und «eher reaktionäre» Abgeordnete in der Paulskirche gegeben. Deshalb gab es auch ganz unterschiedliche Vorstellungen, wie die künftige Gesellschaft - und damit die künftige Verfassung - aussehen sollte. «Da gab es wenig Klein-Klein, es ging schon um die großen Fragen», so Sieberer. Etwa darum, wieviel Demokratie es geben und welche Rolle die Fürsten spielen sollten. Welche Rolle sollte der künftige Nationalstaat spielen - und wie groß sollte dieser überhaupt sein?

Doch auch wenn es um große Ideen ging - die angedachte Zukunft trat nicht ein. Die in der Paulskirche ausgearbeitete Verfassung trat nie in Kraft. Ist es letztlich eine Geschichte des Scheiterns? Sieberer widerspricht: «Das war ein potenzieller Wendepunkt der deutschen Geschichte. Wenn man sich ansieht, wie die Paulskirche gearbeitet hat und wie erfolgreich die intern waren - an der Paulskirche lag es nicht, dass es schiefgegangen ist», betont er.

Die Revolution von 1848 sei nicht gescheitert, weil die Abgeordneten es nicht geschafft hätten, ein arbeitsfähiges Parlament zu bilden. «Gescheitert ist das alles letztlich an der militärischen Überlegenheit der alten Eliten in den Teilstaaten, insbesondere in Preußen.» Dennoch sei die Paulskirche ein wichtiger Teil deutscher Parlaments- und Demokratiegeschichte: «Es hätte auch klappen können.»

