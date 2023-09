Oldtimer-Glanz im Main-Kinzig-Kreis

41 Teilnehmer dabei

Freigericht 11.09.2023 - 15:43 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Starter Reiner Sauermann schickt den späteren D-Klassensieger Joachim Pompallo mit Borgward Hansa 1 auf die Strecke. Foto: Otto Grünewald

Die Gesamtleitung lag beim neuen MSC-Vorsitzenden André Klepzig und die Fahrtleitung bei David Sohns. Der langjährige Vorsitzende Reiner Sauermann schickte die 41 Teilnehmer als Startkontrolleur auf die Strecke. Die führte über 125 Kilometer durch den idyllischen Spessartabschnitt des Main-Kinzig-Kreises mit Zeit- und Durchfahrtskontrollen im Gewerbegebiet Hailer-Gelnhausen und Niederrodenbach mit Ziel am MSC-Clubhaus in Somborn. Aus den Siegerlisten der neun Klassen ragte aus der Region MSC-Mitglied Peter Schönemann aus Alzenau mit seiner Vespa als Erster der Klasse ME heraus, Werner Trageser aus Freigericht mit dem dritten Rang auf WASP in MG. In der Klasse Automobil G kam Florian Hahner aus Freigericht mit seinem Ford Escort XR31 auf Platz acht, Heinz Höfler aus Freigericht mit Mercedes 190-D/W20 auf Platz zehn und Uwe Hofmann aus Blankenbach mit VW Golf Cabrio auf Platz zwölf. og

og