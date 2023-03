Öffentlicher Dienst streikt in Hanau

Hanau 22.03.2023 - 14:08 Uhr < 1 Min.

Geschlossen bleiben am Donnerstag voraussichtlich die beiden Hanauer Bäder. Die Infothek und Telefonzentrale werden nicht besetzt sein. Erhebliche Einschränkungen kündigt der Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur Service (HIS) an. So wird es am Donnerstag keine Mülltonnen-Leerung geben. Auch Sperrmüll, Containerdienste und Straßenreinigung entfallen an diesem Tag.

Für die städtischen Kindertagesstätten gelte, dass nicht vorhersehbar sei, welche Kita in welchem Umfang in den Ausstand tritt. Die Betreuungsmöglichkeiten könnten deshalb von Einrichtung zu Einrichtung sehr unterschiedlich sein. Je nach Personallage müssten die Eltern damit rechnen, dass die Kita an diesem Tag komplett geschlossen bleibt. Eine detaillierte Übersicht, welche Einrichtungen und Dienststellen sich an dem Streik beteiligen, ist auf der städtischen Internetseite zu finden.

Informationen im Internet: https://www.hanau.de

bal