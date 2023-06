Odenwaldbahn: Reisende leiden unter Zugausfällen

Personalmangel der Grund

Babenhausen 30.06.2023 - 13:39 Uhr < 1 Min.

Die Odenwaldbahn in Klein-Umstadt. Diese Station ist kein Regionalzughalt und daher besonders vom Ausfall der Regionalbahnen betroffen. Foto: Ernst Bäppler

Nach Recherchen unseres Medienhauses sind beispielsweise am Donnerstag letzter Woche in der zweiten Tageshälfte alleine am Bahnhof Groß Umstadt Mitte elf Zugfahrten entfallen. Dies hat auch die in Ober Ramstadt ansässige Odenwaldbahn-Initiative auf den Plan gerufen. Ihr Sprecher Uwe Schuchmann stößt sich, wie er in einer Pressemitteilung schreibt, vor allem daran, dass die auf die Züge der Odenwaldbahn angewiesenen Schüler und Berufspendler günstigstenfalls überhaupt erst am Vorabend oder am frühen Morgen erfahren, welche Züge zwischen Groß Umstadt und Hanau wieder einmal ausfallen.

Bereits vor einigen Wochen hätte sein Gremium dem Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) daher den bisher unbeantwortet gebliebenen Vorschlag unterbreitet, einen "abgespeckten, aber ehrlichen Fahrplan" zu erstellen, der die offenbar kurzfristig nicht zu behebende Personalnot berücksichtigt.

Es sollten das erst im Vorjahr neu eingeführte Zusatzangebot einiger nicht überall haltenden Regionalexpresszüge gestrichen werden, damit das Grundangebot an stündlichen Regionalbahnen, die auch Klein-Umstadt, Langstadt, Zellhausen und Klein Auheim halten, zuverlässig bedient werden könne: "Der Busersatz kann weder alle Bahnhöfe anfahren, noch die Fahrzeiten der Schiene einhalten", heißt es. Dadurch würden insbesondere in Babenhausen die wichtigen Anschlüsse nach Aschaffenburg und Darmstadt verpasst. Die Folge sei schon jetzt ein spürbarer Fahrgastrückgang auf der Odenwaldbahn.

Eine weitere Forderung der Odenwaldbahn-Initiative an den RMV bezieht sich auf den Ausbau der Bahnsteige. Diese müssten im Hinblick auf die vom Bund bis 2030 prognostizierte Verdoppelung der Fahrgastzahlen von jetzt 115 Meter auf 250 Meter verlängert werden, damit auch längere Züge eingesetzt werden könnten. Die vom RMV vorgesehenen 170 Meter seien nicht ausreichend. eb

